منافس الأهلي - بعثة ريال مدريد تصل إلى المغرب

وصلت بعثة ريال مدريد إلى المغرب استعدادا لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وغادرت بعثة ريال مدريد إسبانيا قبل ساعات قليلة لتصل إلى المغرب استعدادا لمباراة الأربعاء المقبل.

وكشف حامل لقب دوري أبطال أوروبا عن قائمته في وقت سابق اليوم الاثنين بتواجد 22 لاعبا، ما يعني أن هناك مقعدا شاغرا في قائمة النادي الملكي.

وشهدت القائمة غياب حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو والظهيرين لوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي والبلجيكي إدين هازارد، ونجم الهجوم الفرنسي كريم بنزيمة.

















وجاءت قائمة الميرينجي كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين - لويس لوبيز - لوكاس كانيزاريس

خط الدفاع: داني كارفاخال - دافيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريوزولا - أنطونيو روديجير - مارفيل

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني - داني سيبايوس - ماريو مارتين - سيرخيو أريباس

خط الهجوم: ماركو أسينيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس - ماريانو دياز

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 8 فبراير.

ويلعب اللقاء على مولاي عبد الله.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وفي مصر، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية إذاعة مباريات الأهلي حتى نهاية البطولة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.

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