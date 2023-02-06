منافس الأهلي - بعثة ريال مدريد تصل إلى المغرب

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 22:38

كتب : FilGoal

بعثة ريال مدريد تصل إلى المغرب

وصلت بعثة ريال مدريد إلى المغرب استعدادا لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وغادرت بعثة ريال مدريد إسبانيا قبل ساعات قليلة لتصل إلى المغرب استعدادا لمباراة الأربعاء المقبل.

وكشف حامل لقب دوري أبطال أوروبا عن قائمته في وقت سابق اليوم الاثنين بتواجد 22 لاعبا، ما يعني أن هناك مقعدا شاغرا في قائمة النادي الملكي.

وشهدت القائمة غياب حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو والظهيرين لوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي والبلجيكي إدين هازارد، ونجم الهجوم الفرنسي كريم بنزيمة.

وجاءت قائمة الميرينجي كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين - لويس لوبيز - لوكاس كانيزاريس

خط الدفاع: داني كارفاخال - دافيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريوزولا - أنطونيو روديجير - مارفيل

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني - داني سيبايوس - ماريو مارتين - سيرخيو أريباس

خط الهجوم: ماركو أسينيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس - ماريانو دياز

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 8 فبراير.

ويلعب اللقاء على مولاي عبد الله.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وفي مصر، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية إذاعة مباريات الأهلي حتى نهاية البطولة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.

الأهلي ريال مدريد كأس العالم للأندية
نرشح لكم
الرياضية: تغيير ملعب مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - إيجالو: نسعى لانتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي من فلامنجو موندو: الأهلي الأنجح في التاريخ.. في مصر يشعرون بالإهانة إذا قيل إنه ليس ندا لـ ريال مدريد مدرب فلامنجو: طموحنا هو العودة بلقب كأس العالم.. وكرة القدم السعودية تطورت كأس العالم للأندية - ثلاثي الأهلي يتحدث للإعلام قبل مواجهة ريال مدريد قبل مواجهة ريال مدريد - الأهلي يعدل موعد مرانه الرئيسي كأس العالم للأندية - مؤتمر مدرب الهلال: نمتلك الأفضلية لقلب الموازين أمام فلامنجو كأس العالم للأندية - قندوسي ينضم إلى بعثة الأهلي في المغرب
أخر الأخبار
الرياضية: تغيير ملعب مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 9 دقيقة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - بسبب إفريقيا.. الزمالك يطلب تأجيل مباراة سموحة 15 دقيقة | الكرة المصرية
تيباس: لا أصدق أن الدوري الإنجليزي استغرق سنوات لمعاقبة مانشستر سيتي 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
كاف يحدد موعد مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام زامبيا في تصفيات إفريقيا 43 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة فيوتشر - عودة أحمد عاطف واستمرار غياب جنش عن مواجهة البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - إيجالو: نسعى لانتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي من فلامنجو ساعة | كأس العالم للأندية
موندو: الأهلي الأنجح في التاريخ.. في مصر يشعرون بالإهانة إذا قيل إنه ليس ندا لـ ريال مدريد ساعة | كأس العالم للأندية
الإسماعيلي يعلن انتهاء أزمة فراس شواط ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال