كرة طائرة - الأهلي والزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر للسيدات

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 22:16

كتب : FilGoal

الأهلي أمام الزمالك - دوري الكرة الطائرة للسيدات

تأهل الأهلي والزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات بعد الفوز على أصحاب الجياد ودلفي.

وانتصر الأهلي على أصحاب الجياد بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة التي أقيمت على صالة أبو الهول بالإسكندرية.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-7، و25-13، و25-14.

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وشهدت المباراة مشاركة دعاء محمد للمرة الأولى بعد انتهاء مدة الإيقاف التي بلغت 4 أشهر .

على الجانب الآخر، فاز الزمالك على دلفي بثلاثة أهداف دون مقابل في صالة الأخير بالاسكندرية.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-16، و25-7، 25-16.

وشهدت المباراة مشاركة مريم مصطفى للمرة الأولى بعد انتهاء مدة الإيقاف التي بلغت 4 أشهر .

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