هاتاي سبور: كريستيان أتسو لا يزال تحت الأنقاض

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 22:12

كتب : FilGoal

كريستيان أتسو

نفى مصطفى عزت المتحدث الرسمي لفريق هاتاي سبور الأخبار التي أشارت إلى العثور على كريستيان أتسو لاعب الفريق.

كريستيان أتسو

النادي : هاتاي سبور

هاتاي سبور

وكانت صحيفة أبولا البرتغالية قد قالت إن قوات الإنقاذ التركية قد عثرت على أتسو حيا وتم نقله للمستشفى.

وقال عزت نقلا عن شبكة صباح سبور التركية: "اثنين من أعضاء فريقنا لا يزالان تحت الأنقاض وهم كريستيان أتسو وتانر سافوت المدير الرياضي للفريق".

أخبار متعلقة:
حارس فاركو: كنا بحاجة لنقاط الفوز على الزمالك كأس العالم للأندية - ثلاثي الأهلي يتحدث للإعلام قبل مواجهة ريال مدريد عمرو جمال: استغلينا ظروف الزمالك الصعبة.. والعشري أعاد لـ فاركو الروح الدرجة الثانية - محمد العتراوي مدربا مساعدا لبروكسي

وفقا للتقارير التركية فإن اللاعب كان قد اختفى تحت الأنقاض على أثر الزلزال المدرب الذي ضرب تركيا صباح اليوم الإثنين.

الصحيفة البرتغالية أشارت إلى أن أتسو قد وجد وهو على قيد الحياة وتم نقله للمستشفى بسبب وجود إصابة في قدمه اليمنى ومعاناته من صعوبة في التنفس.

فيما أوضحت الصحيفة التركية أنه تم إنقاذ ثنائي الفريق بوراك أوكسوز وبيرتوج يلدريم وخرجا من تحت الأنقاض على قيد الحياة، بالإضافة إلى عضوين آخرين من الجهاز الفني للفريق.

أتسو (31 عامًا) انضم إلى هاتاي سبور مطلع الموسم الجاري قادمًا من الرائد السعودي.

وسبق لـ أتسو تمثيل أندية بورتو وريو آفي وتشيلسي وفيتيسيه وإيفرتون وبورنموث ومالاجا ونيوكاسل يونايتد.

ويمتلك أتسو 60 مباراة دولية مع منتخب غانا سجل خلالها 10 أهداف، وقد شارك معه في كأس العالم 2014، كما حل وصيفًا في كأس الأمم الإفريقية 2015.

وضرب الزلزال بقوة مدينة مرعش حيث يتواجد نادي هاتاي سبور الذي ينافس في الدوري التركي الممتاز.

وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن تأجيل كل مباريات الدوري لأجل غير مسمى.

وبلغت قوة الزلزال 7.7 درجات ضرب وجاء مركزه في منطقة لواء إسكندرون، تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، وعدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، وتأثرت بها محافظات عدة وتضرر عدد من الأبنية إثر ذلك.

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم من جانبه عن وفاة نادر جوخدار نجم منتخب سوريا السابق إثر انهيار منزله.

كريستيان أتسو هاتاي سبور زلزال تركيا
نرشح لكم
تشكيل مانشستر يونايتد – عودة كاسيميرو.. وشو قلب دفاع ضد برشلونة تشكيل برشلونة – تشافي يدفع بالقوة الضاربة أمام مانشستر يونايتد تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي أمام بازل في الدوري الأوروبي من أجل إعداده لكلاسيكو فرنسا.. حكيمي يغيب عن مواجهة ليل تشافي سيمونز: سأكشف سبب رحيلي عن برشلونة لاحقا.. وريال مدريد كان سحريا أمام باريس عودة ويلي أوربان لتدريبات لايبزيج بعد غيابه لسبب إنساني تقارير جديدة: برشلونة دفع لنائب رئيس لجنة الحكام السابق أكثر من 4 ملايين يورو منذ 2003 للمرة الثانية خلال شهر.. ساليرنيتانا يعلن إقالة مدربه
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - بيراميدز يواجه إنبي 5 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر يونايتد – عودة كاسيميرو.. وشو قلب دفاع ضد برشلونة 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل برشلونة – تشافي يدفع بالقوة الضاربة أمام مانشستر يونايتد 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي أمام بازل في الدوري الأوروبي 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري السعودي - طارق حامد وحجازي يقودان اتحاد جدة أمام الاتفاق 22 دقيقة | المحترفون
التشكيل - رمضان صبحي مهاجم أمام إنبي.. وعودة البلعوطي لحماية مرمى الضيوف 29 دقيقة | الكرة المصرية
ثلاثي الهلال جاهز لثمن نهائي دوري أبطال آسيا 43 دقيقة | السعودية
الدرجة الثانية - بترول أسيوط ينقض على قمة مجموعة الصعيد.. وصدارة زد مهددة في القاهرة ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم