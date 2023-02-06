حارس فاركو: كنا بحاجة لنقاط الفوز على الزمالك

أبدى محمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو سعادته بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

وقال شيكا في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كنا في أمس الحاجة للنقاط الثلاث".

وأضاف "الظروف لا تخفى على أحد، ولكن بوصول طارق العشري مدرب الفريق بدأنا العمل على إمكانياتنا المتاحة".

وأوضح "لا يمكنك نسب التألق في يوم وليلة لأحد".

وتابع "عملنا مع جهاز أجنبي (نونو ألميدا) واستفدنا منه وكذلك إيهاب جلال (المدرب التالي)، والآن أيمن بسيوني مدرب الحراس استفدت منه كثيرا".

واختتم "نلعب بدون ضغوط في الآونة الأخيرة وهذا في صالحنا".

ورفع الفوز رصيد فاركو للنقطة 19 في المركز العاشر، وتوقف رصيد الزمالك عند 29 نقطة في المركز الرابع.

ويستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز بلوزداد بمباراته الأخيرة في الدوري الجزائري على أمل الأربعاء بأربعة أهداف دون رد.

ويتواجد الزمالك المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 29 نقطة.