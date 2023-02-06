الدرجة الثانية - محمد العتراوي مدربا مساعدا لبروكسي

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 21:36

كتب : رضا السنباطي

عبد اللطيف الدوماني - بروكسي

قرر مجلس إدارة نادي بروكسي تعيين محمد العتراوي مدافع غزل المحلة ومنتخب مصر السابق مدربا مساعدا لبروكسي.

وأصبح تشكيل الجهاز الفني لنادي بروكسي كالتالي:

محمد حامد - المديرا الفني

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عبد اللطيف الدوماني - المستشار الفني

دسوقي مصطفى - المدرب المساعد

محمد العتراوي - المدرب المساعد

إبراهيم الحضري - مدرب حراس المرمى

محمد عبد السلام - مخطط الأحمال

رمزي صالح - المشرف العام على الكرة

محمد خضر - المدير الإداري

ويحتل بروكسي المركز التاسع برصيد ٢٢ نقطة.

ويستعد بروكسي لمواجهة المجد السكندري يوم الجمعة المقبلة في الجولة السابعة عشر للمجموعة الثالثة "بحري".

الدرجة الثانية بروكسي محمد العتراوي
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