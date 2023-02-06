الدرجة الثانية - محمد العتراوي مدربا مساعدا لبروكسي
الإثنين، 06 فبراير 2023 - 21:36
كتب : رضا السنباطي
قرر مجلس إدارة نادي بروكسي تعيين محمد العتراوي مدافع غزل المحلة ومنتخب مصر السابق مدربا مساعدا لبروكسي.
وأصبح تشكيل الجهاز الفني لنادي بروكسي كالتالي:
محمد حامد - المديرا الفني
عبد اللطيف الدوماني - المستشار الفني
دسوقي مصطفى - المدرب المساعد
محمد العتراوي - المدرب المساعد
إبراهيم الحضري - مدرب حراس المرمى
محمد عبد السلام - مخطط الأحمال
رمزي صالح - المشرف العام على الكرة
محمد خضر - المدير الإداري
ويحتل بروكسي المركز التاسع برصيد ٢٢ نقطة.
ويستعد بروكسي لمواجهة المجد السكندري يوم الجمعة المقبلة في الجولة السابعة عشر للمجموعة الثالثة "بحري".
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