عمرو جمال: استغلينا ظروف الزمالك الصعبة.. والعشري أعاد لـ فاركو الروح

شدد عمرو جمال لاعب فاركو على أنه لا توجد فروقات كبيرة بين فريقه والزمالك والاختلاف يكمن في أسماء الأندية فقط.

وسجّل عمرو جمال هدفا في فوز فاركو بثلاثية أمام الزمالك في الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وقال عمرو جمال في تصريحات عبر أون تايم سبورتس 1: "كنا نعلم صعوبة المواجهة، لكن نجحنا في استغلال الظروف الصعبة التي يمر بها الزمالك وحققنا الفوز".

وأضاف "الهدف المبكر زاد الفريق ثقة كبيرة، والفوز بالثلاث نقاط يضعنا في مكان جيد للغاية في جدول الترتيب".

وواصل "لم نشعر بفروقات كبيرة أمام الزمالك، الاختلاف كان في أسماء الأندية فقط".

وأردف "طارق العشري وضع نظام واستراتيجية أعادت الروح للفريق بعد سوء التوفيق مع إيهاب جلال".

ونجح العشري بعد الفوز على الزمالك في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين يقود فاركو خلالهم هذا الموسم.

وكان العشري قد تولى تدريب فاركو خلفا لإيهاب جلال، ليحق العشري الفوز ضد المصري والزمالك على التوالي.

وتابع "أنا عائد من إصابة غبت بسببها 9 أشهر، ولم أحظى بفترة إعداد، أشكر من آمن بي منذ البداية. الدور الثاني سيكون مختلفا لـ فاركو ولي كذلك".

وأتم "الحظ رافقني في هدفي، وأضعت فرصة كانت ستكون من أفضل أهدافي لكني لا أبحث عن الأرقام بل مساعدة الفريق فقط".

وحصل عمرو جمال على جائزة رجل المباراة للمرة الأولى منذ بداية الموسم والتاسعة للاعبي فاركو.

وسجل عمرو جمال هدفه الثاني منذ بداية الموسم الحالي في 13 مباراة خاضهم مع فاركو.

ورفع الفوز رصيد فاركو للنقطة 19 في المركز العاشر، وتوقف رصيد الزمالك عند 29 نقطة في المركز الرابع.