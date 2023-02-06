قبل مواجهة ريال مدريد - الأهلي يعدل موعد مرانه الرئيسي

قرر الأهلي تعديل موعد مرانه الرئيسي لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

وكشف الأهلي عن إقامة المران في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة بدلا من التاسعة مساء وذلك وفقا للرؤية الفنية.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل.

وكان الأهلي قد نجح في تخطي أوكلاند في افتتاح مباريات البطولة بثلاثة أهداف دون مقابل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 8 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد مولاي عبد الله.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وفي مصر، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية إذاعة مباريات الأهلي حتى نهاية البطولة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.