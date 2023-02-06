إسماعيل يوسف: اتحاد الكرة أحد أسباب تراجع الزمالك.. ولن نخيب ظنكم في دوري الأبطال

شدد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك على أن الفريق يمر بعوامل سلبية كانت سببا في تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية.

وخسر الزمالك ضد فاركو بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب برج العرب في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

وقال يوسف عبر قناة أون تايم سبورتس: "اعتذر لجماهير الزمالك في كل مكان على الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة، لن نتحدث في كرة القدم لأن اللاعبين معذورين ويلعبون بشكل متواصل من الموسم قبل الماضي".

وواصل "كان هناك ظروف نفسية أثرت على الفريق ومنها إيقاف قيد اللاعبين الجدد واتحاد الكرة دائما ما يقف ضد الزمالك بعد التتويج بالدوري مرتين متتاليتين".

وتابع "هذا الفريق ليس هو من كان يلعب في الموسم الماضي والظروف تؤثر على النادي بالكامل".

وأضاف "إجراءات رحيل إمام عاشور تمت بمنتهى السهولة في المقابل الوضع صعب جدا لنقيد اللاعبين الجدد ونحن لا نخسر عن طريق و (إحنا مش بنخسر كورة)".

وشدد "هناك تقصير كبير وأخطاء فردية ولكن هذا ليس المستوى الطبيعي للاعبي الزمالك، في شهر يناير كنا متصدرين والآن نحن في مركز لا يليق بالنادي".

وأتم "استطيع أن أشير إلى الأسباب الرئيسية في تراجع المستوى والتي أثرت على الفريق واتحاد الكرة من بين تلك الأسباب والآن سنركز على دوري أبطال إفريقيا ولن نخيب ظنكم لأن تلك البطولة خارج النطاق المحلي".

وتلقى الزمالك هزيمته الثالثة في آخر سبع مباريات في الدوري أمام فاركو وغزل المحلة والأهلي بجانب تعادلين أمام الاتحاد السكندري والداخلية.

وخسر الزمالك للمرة الرابعة في الدوري المصري هذا الموسم.

هزيمة هي الأكبر للزمالك في الدوري هذا الموسم مشاركة مع مباراة الأهلي والذي خسرها بنفس النتيجة.

وكذلك أصبحت أكبر هزيمة للزمالك أمام طارق العشري في 26 مباراة سابقة، حيث سبق لطارق العشري الفوز في ثماني مباريات قل مواجهة اليوم وتلقى 11 هزيمة مع خمس تعادلات.