المجلس الأعلى للإعلام يجتمع لبحث تجاوزات القنوات الرياضية

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أعلن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام قراراه بالاجتماع لبحث مسألة الإعلام الرياضي والتجاوزات الأخيرة في القنوات والبرامج الرياضية.

وقال المجلس في بيانه:

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يجتمع غدا -الثلاثاء- لبحث التجاوزات في الإعلام الرياضي والقنوات والبرامج الرياضية واتخاذ قرارات عاجلة لضبط الإعلام الرياضي وفقا للقانون.

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وتقدم النادي الأهلي بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك ورئيس النادي مرتضى منصور.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد أعلن في نوفمبر الماضي فتح تحقيقا بشأن تجاوزات قناة الزمالك.

وذكر المجلس في بيانه آنذاك: "المجلس يحذر كل الأطراف من الاستمرار في ارتكاب مخالفات تتنافى مع السلوك الرياضى النظيف، بعد أن أعطى فرصة طويلة للجميع وعلى مدى شهور عديدة، بممارسة حق النقد والرأى والرأى الآخر والبعد عن التعصب، ولكن أسيئ استخدام هذا الحق، مما يحتم التدخل الحاسم والفورى".

المجلس الأعلى للإعلام قناة الزمالك
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