مؤتمر نبيه: لصالح من يتم ضغط الزمالك؟ اخبرونا لنترك الدوري ونركز في إفريقيا

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 20:22

كتب : أحمد شوقي صلاح

أسامة نبيه - المدير الفني الزمالك

تحدث أسامة نبيه المدير الفني لنادي الزمالك خلال المباراة الأخيرة مع فاركو عن أحداث المباراة مستقبله مع النادي.

وقال نبيه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أنا مستمر مع الزمالك ولن أرحل إلا إذا كانت الأمور عكس ذلك وكان هناك رغبة في رحيلي. ما لم يحدث ذلك أنا مستمر لأن أبناء الزمالك يجب أن يستمروا في الوقت السيئ قبل الوقت الجيد".

وأضاف "ارتكبنا 3 أخطاء بـ 3 أهداف. قلت مسبقا إن القادم سيكون أصعب بعد الفوز على فيوتشر".

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وأوضح "لم يتم قيد الصفقات الجديدة التي تعاقدنا معها ودعمنا صفوفنا بها لأننا بحاجة إليها، لصالح من يتم ضغطنا بهذا الشكل"؟

وتابع "هناك ضغط في اتجاه معين وبهذه الطريقة لن يتمكن الزمالك من المنافسة. من المفترض أننا أبطال الدوري، وحتى الأمس لم أتمكن من اصطحاب هؤلاء اللاعبين معي في المعسكر بسبب عدم حسم مصير القيد".

وواصل نبيه "أعاني محليا لصالح فرق الدوري، ولكن أعاني إفريقيا لصالح من؟ لماذا ألعب الدوري بدون العدد الكافي من اللاعبين؟ لا أعرف لماذا يحدث ذلك".

وأكمل "لدي خط دفاع كامل ضمن الغيابات، والقائمة لا تساعد في البطولة المحلية. قولوا لنا ذلك كي لا نركز في بطولة الدوري وننقل تركيزنا باللاعبين المتواجدين إلى إفريقيا".

واختتم "أنا المسؤول عن خسارة المباراة. خطأ حسام عبد المجيد يحدث وظروف المباراة لا تساعد. البدائل أيضا لم تساعد، فلدينا إصابات عديدة وسنخوض المباراة المقبلة بغيابات أكثر في ظروف أصعب".

وخسر الزمالك مباراته الأخيرة أمام فاركو بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

ويتواجد الزمالك المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 29 نقطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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