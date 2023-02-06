للمرة الأولى: عمرو جمال رجلا لمباراة فاركو والزمالك

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 20:04

كتب : FilGoal

عمرو جمال رجل مباراة فاركو ضد الزمالك

حصل عمرو جمال لاعب فاركو على جائزة رجل مباراة فريقه ضد الزمالك في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

وحقق فاركو الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب برج العرب.

وسجل عمرو جمال الهدف الثاني لفاركو في الشوط الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

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ونجح صاحب الـ 31 عاما في تسجيل هدفه الثالث في مرمى الزمالك في المباراة الـ 12 ضده كما تمكن من صنع هدفا آخر في وقت سابق.

وسجل عمرو جمال هدفه الثاني منذ بداية الموسم الحالي في 13 مباراة خاضهم مع فاركو.

وحصل عمرو جمال على الجائرة للمرة الأولى منذ بداية الموسم والتاسعة للاعبي فاركو.

وجاءت أرقام جمال في المباراة كالآتي

لعب: 89 دقيقة

سجل: 1.

التمريرات: 27/39 بنسبة دقة 69%.

التسديدات: 1/4 على المرمى.

لمس الكرة: 57 مرة.

المراوغات: 1/2 بنسبة نجاح 50%.

الثنائيات الأرضية: 2/8 بنسبة نجاح 25%.

الثنائيات الهوائية: 4/10 بنسبة نجاح 40%.

الفوز رفع رصيد فاركو للنقطة 19 في المركز العاشر، وتوقف رصيد الزمالك عند 29 نقطة في المركز الرابع.

فاركو الزمالك الدوري المصري عمرو جمال
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