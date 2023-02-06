كأس العالم للأندية - مؤتمر مدرب الهلال: نمتلك الأفضلية لقلب الموازين أمام فلامنجو

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 19:26

كتب : FilGoal

رامون دياز مدرب الهلال

يرى رامون دياز المدير الفني لـ الهلال السعودي أن فريقه يمتلك الأفضلية للفوز أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية.

ويواجه الهلال منافسه فلامنجو غدا الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي: "أتوقع أن المباراة ستكون ممتعة للفريقين، ونحن متحمسون للعب اللقاء".

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - قندوسي ينضم إلى بعثة الأهلي في المغرب منافس الأهلي - بغياب بنزيمة وكورتوا.. ريال مدريد يعلن قائمة كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - ثلاثي الأهلي يتحدث للإعلام قبل مواجهة ريال مدريد رودريجو: كأس العالم للأندية أكبر بطولة لنا في البرازيل.. ولا أطيق الانتظار لخوض منافساتها

وأضاف "لعبنا أربعة أشواط أمام الوداد مؤخراً، بعكس فلامينجو الذي لم يلعب أي مباراة منذ أسبوع، يجب أن نضع ذلك في الحسبان".

وتابع "انتصرنا بإستحقاق وجدارة أمام الوداد، وأمام فلامينجو لدينا كامل الإمكانيات لقلب الموازين".

وواصل "لدينا معلومات كاملة عن فلامينجو، ونحن في غاية التركيز، ولدينا الكثير من الإيمان للعب بشكل قوي".

وأردف "فلامينجو لديهم طريقة لعب هجومية، لديهم إمكانيات كبيرة، لذلك يجب أن نركز على أن لا نرتكب الأخطاء في الدفاع. وأظن أن المواجهة قابلة لأن تسير في كل اتجاه".

وأكمل "أهنئ المغرب على تنظيمهم الرائع للبطولة، سواءاً كان ذلك في الرباط أو حتى طنجه".

وأتم "طموحنا عالي للفوز غداً، فلامينغو فريق كبير، لكن أمامنا فرصة للمضي قدماً يجب أن ننتهزها".

وتأهل الهلال إلى نصف النهائي بعد الفوز على الوداد بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعدما انتهى الوقتتين الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لمثله.

وتقام مباراة الهلال وفلامنجو غدا الثلاثاء في التاسعة مساء على ملعب طنجة الكبير.

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي منافسه ريال مدريد في نصف نهائي البطولة الأربعاء في التاسعة مساء.

رامون دياز الهلال فلامنجو
نرشح لكم
الرياضية: تغيير ملعب مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - إيجالو: نسعى لانتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي من فلامنجو موندو: الأهلي الأنجح في التاريخ.. في مصر يشعرون بالإهانة إذا قيل إنه ليس ندا لـ ريال مدريد مدرب فلامنجو: طموحنا هو العودة بلقب كأس العالم.. وكرة القدم السعودية تطورت منافس الأهلي - بعثة ريال مدريد تصل إلى المغرب كأس العالم للأندية - ثلاثي الأهلي يتحدث للإعلام قبل مواجهة ريال مدريد قبل مواجهة ريال مدريد - الأهلي يعدل موعد مرانه الرئيسي كأس العالم للأندية - قندوسي ينضم إلى بعثة الأهلي في المغرب
أخر الأخبار
منافس الزمالك - قبل أيام من المواجهة.. تعيين رئيسا جديدا لـ شباب بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
الرياضية: تغيير ملعب مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - بسبب إفريقيا.. الزمالك يطلب تأجيل مباراة سموحة ساعة | الكرة المصرية
تيباس: لا أصدق أن الدوري الإنجليزي استغرق سنوات لمعاقبة مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
كاف يحدد موعد مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام زامبيا في تصفيات إفريقيا 2 ساعة | الكرة المصرية
قائمة فيوتشر - عودة أحمد عاطف واستمرار غياب جنش عن مواجهة البنك الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - إيجالو: نسعى لانتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي من فلامنجو 2 ساعة | كأس العالم للأندية
موندو: الأهلي الأنجح في التاريخ.. في مصر يشعرون بالإهانة إذا قيل إنه ليس ندا لـ ريال مدريد 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال