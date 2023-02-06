كأس العالم للأندية - مؤتمر مدرب الهلال: نمتلك الأفضلية لقلب الموازين أمام فلامنجو

يرى رامون دياز المدير الفني لـ الهلال السعودي أن فريقه يمتلك الأفضلية للفوز أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية.

ويواجه الهلال منافسه فلامنجو غدا الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي: "أتوقع أن المباراة ستكون ممتعة للفريقين، ونحن متحمسون للعب اللقاء".

وأضاف "لعبنا أربعة أشواط أمام الوداد مؤخراً، بعكس فلامينجو الذي لم يلعب أي مباراة منذ أسبوع، يجب أن نضع ذلك في الحسبان".

وتابع "انتصرنا بإستحقاق وجدارة أمام الوداد، وأمام فلامينجو لدينا كامل الإمكانيات لقلب الموازين".

وواصل "لدينا معلومات كاملة عن فلامينجو، ونحن في غاية التركيز، ولدينا الكثير من الإيمان للعب بشكل قوي".

وأردف "فلامينجو لديهم طريقة لعب هجومية، لديهم إمكانيات كبيرة، لذلك يجب أن نركز على أن لا نرتكب الأخطاء في الدفاع. وأظن أن المواجهة قابلة لأن تسير في كل اتجاه".

وأكمل "أهنئ المغرب على تنظيمهم الرائع للبطولة، سواءاً كان ذلك في الرباط أو حتى طنجه".

وأتم "طموحنا عالي للفوز غداً، فلامينغو فريق كبير، لكن أمامنا فرصة للمضي قدماً يجب أن ننتهزها".

وتأهل الهلال إلى نصف النهائي بعد الفوز على الوداد بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعدما انتهى الوقتتين الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لمثله.

وتقام مباراة الهلال وفلامنجو غدا الثلاثاء في التاسعة مساء على ملعب طنجة الكبير.

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي منافسه ريال مدريد في نصف نهائي البطولة الأربعاء في التاسعة مساء.