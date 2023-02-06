بالعلامة الكاملة.. العشري يقود فاركو للفوز الثاني على التوالي

حقق فاركو الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

بالفوز على الزمالك يكون طارق العشري قد نجح في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين يقود فاركو خلالهم هذا الموسم.

وكان العشري قد تولى تدريب فاركو خلفا لإيهاب جلال، ليحق العشري الفوز ضد المصري والزمالك على التوالي.

ورحل العشري عن سموحة قبل توليه تدريب فاركو وقاد الفريق السكندري في 16 مباراة وحقق خلالهم الفوز في 3 مباريات وتعادل 7 وخسر 6 مباريات.

ونجح المدرب صاحب الـ 58 في تحقيق فوزه التاسع على الزمالك خلال 26 مباراة قادهم ضد الفريق الأبيض مع متخلف الفرق التي تولى تدريبها.

بالفوز بثلاثة أهداف دون مقابل يكون العشري قد نجح في تحقيق فوزه الأكبر على الزمالك خلال مسيرته التدريبية.

هزيمة هي الأكبر للزمالك في الدوري هذا الموسم مشاركة مع مباراة الأهلي والذي خسرها بنفس النتيجة.

الفوز رفع رصيد فاركو للنقطة 19 في المركز العاشر، وتوقف رصيد الزمالك عند 29 نقطة في المركز الرابع.