الهزيمة الرابعة.. فاركو يهزم الزمالك بثلاثية ويكتب انتصار العشري الأكبر أمام الأبيض

حقق طارق العشري انتصاره الثاني في مباراتين مع فاركو وذلك على حساب الزمالك بثلاثة دون مقابل ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وسجل أهداف فاركو شكري نجيب وعمرو جمال وسيف تيري.

وبذلك يتلقى الزمالك هزيمته الثالثة في آخر سبع مباريات في الدوري أمام فاركو وغزل المحلة والأهلي بجانب تعادلين أمام الاتحاد السكندري والداخلية.

وخسر الزمالك للمرة الرابعة في الدوري المصري هذا الموسم.

هزيمة هي الأكبر للزمالك في الدوري هذا الموسم مشاركة مع مباراة الأهلي والذي خسرها بنفس النتيجة.

وكذلك أصبحت أكبر هزيمة للزمالك أمام طارق العشري في 26 مباراة سابقة، حيث سبق لطارق العشري الفوز في ثماني مباريات قل مواجهة اليوم وتلقى 11 هزيمة مع خمس تعادلات.

الفوز رفع رصيد فاركو للنقطة 19 في المركز العاشر، وتوقف رصيد الزمالك عند 29 نقطة في المركز الرابع.

التشكيل

بدأ سيف جعفر في تشكيل الزمالك الأساسي أمام فاركو تعويضا لرحيل إمام عاشور.

وعاد أحمد فتوح للتواجد على دكة البدلاء بعد فترة غياب، وعوض مصطفى الزناري غياب محمد عبد الغني في الدفاع.

على الجانب الآخر، بدأ فاركو بالثنائي رزقي حمرون وعمرو جمال في الهجوم أمام الزمالك.

ويتواجد سيف تيري على مقاعد البدلاء رفقة عزمي غومة.

فاركو يفاجئ الزمالك

فاجئ فاركو ضيفه الزمالك في الدقيقة السادسة بالهدف الأول عن طريق شكري نجيب، الذي استغل تمريرة خاطئة من حسام عبد المجيد لينطلق ويسدد تسديدة أرضية على يمين محمد عواد وسكنت الشباك.

الهدف هو الأول لفاركو تاريخيا في مرمى الزمالك ببطولة الدوري في المباراة الثالثة بين الفريقين.

وهو أيضا الهدف الأول لشكري نجيب مع فاركو منذ بداية الموسم الحالي.

لأول مرة فاركو يهز شباك الزمالك #في_الدوري 💥💥 ◾هدف فاركو هو أول أهداف فاركو في شباك الزمالك في الدوري المصري خلال المباراة الثالثة بين الفريقين🎯 ◾شكري نجيب يسجل للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم ⚽✅ pic.twitter.com/WTImLjWcFd — FilGoal (@FilGoal) February 6, 2023

رد الزمالك جاء في الدقيقة 13 بكرة عرضية أبعدها دفاع فاركو من أمام المرمى لتعود إلى نبيل عماد الذي سدد وأبعدها الدفاع.

وكاد رامي صبري أن يسجل بالخطأ في مرمى فريقه مع الدقيقة 17 إثر كرة عرضية من سيف الجزيري اصطدمت بمدافع فاركو ثم القائم وخرجت إلى ركنية.

مباغتة جديدة

وفي الدقيقة 29، باغت فاركو الزمالك مجددا بالهدف الثاني بعد تمريرة من محمود حمادة إلى عمرو جمال الذي سدد من خارج منطقة الجزاء على يمين محمد عواد لتسكن الشباك.

ليكون عمرو جمال قد تمكن من هز شباك الزمالك مع ثلاثة فرق مخلتفة.

وكان جمال قد نجح في التسجيل في مرمى الزمالك في وقت سابق بقميص الأهلي وطلائع الجيش.

عمرو جمال سجل أمام الزمالك مع ثلاثة فرق مختلفة 🎯 📅2016 بقميص الأهلي 📅2021 بقميص طلائع الجيش 📅2023 بقميص فاركو #في_الدوري pic.twitter.com/RKQmj8fwmp — FilGoal (@FilGoal) February 6, 2023

ونجح صاحب الـ 31 عاما في تسجيل هدفه الثالث في مرمى الزمالك في المباراة الـ 12 ضده كما تمكن من صنع هدفا آخر في وقت سابق.

وسجل عمرو جمال هدفه الثاني منذ بداية الموسم الحالي في 13 مباراة خاضهم مع فاركو.

ولم يسفر الشوط الأول عن جديد لينتهي بتفوق طارق العشري بهدفين على الزمالك.

عودة للمشاركة

ومع بداية الشوط الثاني، دخل أحمد فتوح للزمالك في مكان سيف جعفر ليشارك مع الزمالك للمرة الأولى بعد غياب ست مباريات.

أحمد فتوح يشارك مع الزمالك أمام فاركو بعد غيابه لـ6 مباريات ⚪✅ pic.twitter.com/piomdsDOTG — FilGoal (@FilGoal) February 6, 2023

وتعرض مصطفى الزناري للإصابة في الدقيقة 50 ليخرج لتلقي العلاج قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 53 تاركا مكانه لمحمد طارق.

مشاركة هي الأولى لمدافع الزمالك في الدوري هذا الموسم، والثانية في جميع البطولات بعد مواجهة إليكت سبورت في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وفي الوقت ذاته خرج رزقي حمرون مصابا في فاركو ليدخل في مكانه عبد الناصر محمد.

وفي الدقيقة 62، أجرى الزمالك تغييرا جديدا بدخول يوسف أسامة نبيه في مكان مصطفى شلبي.

وسدد بعدها أحمد الصغيري من خارج منطقة الجزاء ولكن تسديدته جاءت فوق العارضة.

وكاد عمرو جمال أن يباغت الزمالك بالهدف الثالث بعد تمريرة من كينجيسلي سوكاري ليسدد مهاجم فاركو على الطائر بقوة ولكنها تصطدم بالعارضة في الدقيقة 72.

رد الزمالك بعدها بدقيقة بفرصة خطيرة لعمرو السيسي الذي سدد وتصدى لها محمد شيكا حارس فاركو من داخل منطقة الجزاء.

وفي الربع ساعة الأخيرة، دخل عمر جابر وإبراهيما نداي في مكان محمد عبد الشافي وسيد عبد الله.

رد بعدها طارق العشري بدخول محمود عماد ومحمود جهاد في مكان كينجسلي سوكاري وأحمد الصغيري.

وكاد نداي أن يصنع هدفا بعد نزوله بثوان بعد كرة عرضية من أحمد مصطفى زيزو وتمهيد من اللاعب السنغالي إلى يوسف أسامة الذي لعب رأسية من داخل الست ياردات بجوار القائم قبل أن يحتسب الحكم تسلل.

وفي الدقيقة 86 أهدر الزمالك فرصة تقليص الفارق بعد عرضية من زيزو وصلت إلى إسامة نبيه الذي سدد واصطدمت بالدفاع وعادد مجددا إلى سيف الجزيري ليستخلصها من أمامه دفاع فاركو.

تدخل بعدها طارق العشري في الدقيقة 89 ليخرج صاحبا الهدفين شكري نجيب وعمرو جمال ويدخل سيف تيري وعلي بهيج.

احتسب بعدها الحكم خمس دقائق وقت بدل من ضائع، ليلعب زيزو عرضية في الدقيقة 92 قابلها سيف الجزيري ولكنها جاءت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 94، سجل البديل سيف تيري هدفا رائعا بعد أن راوغ عمر جابر وإبراهيما نداي ثم محمد طارق ويسدد بقوة لتسكن الشباك.

الهدف هو الأول لسيف تيري بقميص الفاركو، في مباراته السابعة مع الفريق.

وأطلق الحكم صافرته بعدها معلنا نهاية المباراة، ليرتفع رصيد فاركو للنقطة 19 في المركز العاشر، وتوقف رصيد الزمالك عند 29 نقطة في المركز الرابع.