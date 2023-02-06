كأس العالم للأندية - قندوسي ينضم إلى بعثة الأهلي في المغرب

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 18:59

كتب : FilGoal

أحمد قندوسي لاعب الأهلي الجديد

أعلن الأهلي انضمام الوافد الجديد أحمد قندوسي إلى بعثة الفريق المتواجدة في المغرب بعد نهاية مهتمه مع منتخب الجزائر.

أحمد قندوسي

النادي : الأهلي

الأهلي

وينضم قندوسي غدا الثلاثاء قبل يوم من مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي البطولة.

ولا يتواجد قندوسي في قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية 2022.

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وكان الأهلي سمح لـ قندوسي عبر بيان رسمي إنهاء بطولة أمم إفريقيا للمحليين رفقة منتخب الجزائر دون العودة إلى اللوائح.

وشارك قندوسي في جميع المباريات مع الجزائر خلال بطولة أمم إفريقيا للمحليين التي توج بها منتخب السنغال.

ويواجه الأهلي منافسه ريال مدريد الأربعاء في التاسعة مساء بعد تخطي عقبة سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع النهائي.

وفاز الأهلي على سياتل بهدف دون رد سجله محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

قندوسي انضم إلى الأهلي في يناير المنصرم مقابل مليون دولار تقريبًا وفقًا لما كشفه FilGoal.com.

وأصبح قندوسي صفقة الأهلي الرابعة في سوق الانتقالات الشتوي الحالي بعد مروان عطية وخالد عبد الفتاح والتونسي محمد الضاوي "كريستو".

قندوسي (23 عاما) بدأ مسيرته في شباب وفاق سطيف قبل أن يتم تصعيده في 2019.

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