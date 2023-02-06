منافس الأهلي - بغياب بنزيمة وكورتوا.. ريال مدريد يعلن قائمة كأس العالم للأندية

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 18:35

كتب : FilGoal

ريال مدريد x أتليتكو مدريد - كأس ملك إسبانيا

أعلن ريال مدريد الإسباني قائمته لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب، حيث سيلاقي الأهلي في نصف نهائي المسابقة.

وشهدت القائمة غياب حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو والظهيرين لوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي والبلجيكي إدين هازارد، ونجم الهجوم الفرنسي كريم بنزيمة.

وتضم القائمة 22 لاعبا، ما يعني أن هناك مقعدا شاغرا في قائمة النادي الملكي.

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وجاءت قائمة الميرينجي كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين - لويس لوبيز - لوكاس كانيزاريس

خط الدفاع: داني كارفاخال - دافيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريوزولا - أنطونيو روديجير - مارفيل

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني - داني سيبايوس - ماريو مارتين - سيرخيو أريباس

خط الهجوم: ماركو أسينيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس - ماريانو دياز

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 8 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وفي مصر، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية إذاعة مباريات الأهلي حتى نهاية البطولة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.

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