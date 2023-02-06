متى ينضم للتدريبات؟ بيان من ميتيلاند بخصوص إمام عاشور

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 18:35

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند الدنماركي

أصدر نادي ميتيلاند الدنماركي بيانا بمستجدات صفقة انتقال إمام عاشور لاعب وسط الزمالك السابق إلى الفريق الأوروبي.

إمام عاشور

النادي : ميتلاند

ميتلاند

وجاء بيان ميتيلاند كالتالي:

أخر التطورات بخصوص إمام عاشور:

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يتم الآن العمل على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصريحي العمل والإقامة للاعب.

اللاعب لن يستطيع الانضمام لمعسكر تدريبات الفريق حتى يتم إصدار التصاريح.

وانتقل عاشور من الزمالك إلى ميتيلاند في نهاية سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

وظهر اسم إمام عاشور ضمن القائمة المقرر أن تشارك في الدوري الأوروبي عبرالموقع الرسمي للنادي.

ويشارك ميتلاند في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم ويلعب أمام سبورتنج لشبونة يوم 16 فبراير المقبل.

وسيرتدي لاعب الزمالك المنضم حديثا للفريق الدنماركي القميص رقم 10.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

إمام عاشور الزمالك ميتيلاند
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