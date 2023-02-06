عمرو جمال يسجل في مرمى الزمالك مع ثلاثة فرق مختلفة

ضاعف عمرو جمال نتيجة مباراة فريقه ضد الزمالك بتسجيله للهدف الثاني خلال المباراة الجارية حاليا بين الفريقين.

ويتقدم فاركو على الزمالك بعد نهاية الشوط الأول بهدفين دون مقابل على ملعب برج العرب في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

بهدفه في المباراة يكون عمرو جمال قد تمكن من هز شباك الزمالك مع ثلاثة فرق مخلتفة.

وكان جمال قد نجح في التسجيل في مرمى الزمالك في وقت سابق بقميص الأهلي وطلائع الجيش.

ونجح صاحب الـ 31 عاما في تسجيل هدفه الثالث في مرمى الزمالك في المباراة الـ 12 ضده كما تمكن من صنع هدفا آخر في وقت سابق.

وسجل عمرو جمال هدفه الثاني منذ بداية الموسم الحالي في 13 مباراة خاضهم مع فاركو.

ويحتل فاركو المركز الـ 13 برصيد 16 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن البنك الأهلي صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.