كالتشيو ميركاتو: إيسكو يعوض زانيولو في روما

عُرض فرانشيسكو إيسكو ألاركون لاعب إشبيلية السابق للانضمام إلى روما كمعوض لـ نيكولو زانيولو الذي يوشك على الرحيل.

إيسكو النادي : إشبيلية روما إشبيلية

وذكرت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن وكيل إيسكو عرض اللاعب على روما مع اقتراب زانيولو من مغادرة الفريق.

ويُعتقد على نطاق واسع أن روما يأمل في بيع زانيولو إلى جالاتا سراي قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية في تركيا في 8 فبراير.

إيسكو أصبح لاعبا حرا بعدما فسخ تعاقده مع إشبيلية بالتراضي في ديسمبر الماضي.

وأفاد النادي في بيان أن إيسكو وإشبيلية توصلا إلى اتفاق حول إنهاء العقد الذي تم توقيعه بينهما منذ 4 أشهر ونصف.

العقد الذي وقعه إيسكو مع النادي الأندلسي في 7 أغسطس الماضي لم يعد ساري المفعول.

إيسكو كان قريبا من الانضمام إلى يونيون برلين في ألمانيا في يناير لكن الصفقة توقفت خلال الساعات الأخيرة.

وخاض إيسكو 19 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 أهداف.

زانيولو وعلاقة روما المتخبطة

يسعى زانيولو من الخروج من روما منذ بداية سوق الانتقالات، وارتبط اسمه بالفعل بأكثر من ناد.

وحدد روما مبلغ 60 مليون يورو لبيع زانيولو الذي ينتهي تعاقده في 2024، وربما تقل القيمة ليتفادى النادي بيع اللاعب بدون مقابل.

وخاض صاحب الـ23 عاما 17 مباراة بقميص روما، نجح خلالها في هدفين وصنع 3 آخرين.