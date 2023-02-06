كالتشيو ميركاتو: إيسكو يعوض زانيولو في روما

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 17:45

كتب : FilGoal

إيسكو

عُرض فرانشيسكو إيسكو ألاركون لاعب إشبيلية السابق للانضمام إلى روما كمعوض لـ نيكولو زانيولو الذي يوشك على الرحيل.

إيسكو

النادي : إشبيلية

روما
إشبيلية

وذكرت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن وكيل إيسكو عرض اللاعب على روما مع اقتراب زانيولو من مغادرة الفريق.

ويُعتقد على نطاق واسع أن روما يأمل في بيع زانيولو إلى جالاتا سراي قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية في تركيا في 8 فبراير.

أخبار متعلقة:
تقرير: إيسكو على رادار 4 أندية إيطالية إشبيلية يفسخ عقد إيسكو ماركا: إشبيلية سيعلن رحيل إيسكو خلال ساعات مدرب يونيون برلين: رغبنا في ضم إيسكو لكن لدينا حدود

إيسكو أصبح لاعبا حرا بعدما فسخ تعاقده مع إشبيلية بالتراضي في ديسمبر الماضي.

وأفاد النادي في بيان أن إيسكو وإشبيلية توصلا إلى اتفاق حول إنهاء العقد الذي تم توقيعه بينهما منذ 4 أشهر ونصف.

العقد الذي وقعه إيسكو مع النادي الأندلسي في 7 أغسطس الماضي لم يعد ساري المفعول.

إيسكو كان قريبا من الانضمام إلى يونيون برلين في ألمانيا في يناير لكن الصفقة توقفت خلال الساعات الأخيرة.

وخاض إيسكو 19 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 أهداف.

زانيولو وعلاقة روما المتخبطة

يسعى زانيولو من الخروج من روما منذ بداية سوق الانتقالات، وارتبط اسمه بالفعل بأكثر من ناد.

وحدد روما مبلغ 60 مليون يورو لبيع زانيولو الذي ينتهي تعاقده في 2024، وربما تقل القيمة ليتفادى النادي بيع اللاعب بدون مقابل.

وخاض صاحب الـ23 عاما 17 مباراة بقميص روما، نجح خلالها في هدفين وصنع 3 آخرين.

إيسكو إشبيلية روما زانيولو
نرشح لكم
رومانو: تمت.. مهاجم سيلتك إلى الدوري الأمريكي روما يعلن بيع زانيولو إلى جالاتاسراي عاد ملك ركلات الجزاء.. سيلتا فيجو يضم دييجو ألفيش شقيق ميسي: لن نعود لـ برشلونة إلا لطرد لابورتا الجاحد.. النادي لم يكن معروفا قبل ليونيل دي مارزيو: تمت.. زانيولو إلى جالاتاسراي التركي رئيس نابولي: أوسيمين ليس للبيع كوبي: بوسكيتس يتلقى عرضا خرافيا من السعودية خبر في الجول - روما ودورتموند ومارسيليا يتابعون بلال مظهر عبد الرحمن أمام بورتو
أخر الأخبار
كأس الاتحاد الإنجليزي - فولام إلى ثمن النهائي بالفوز على سندرلاند في مباراة الـ5 أهداف دقيقة | الكرة الأوروبية
محمد هاني: النتيجة أمام ريال مدريد ليست أفضل شيء.. سنركز على الميدالية البرونزية 13 دقيقة | كأس العالم للأندية
الكشف عن موعد انضمام بنزيمة وميليتاو لبعثة ريال مدريد في المغرب 19 دقيقة | كأس العالم للأندية
فالفيردي: كان من الرائع تسجيل هدف في كأس العالم.. أشكر من دعمني 22 دقيقة | كأس العالم للأندية
رومانو: تمت.. مهاجم سيلتك إلى الدوري الأمريكي 42 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد فلامنجو.. والقنوات الناقلة 54 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - حلم النهائي يتـأجل.. الأهلي يخسر أمام ريال مدريد برباعية ساعة | كأس العالم للأندية
الدرجة الثانية - خسارة وتراجع في الترتيب.. رحيل مدير فني جديد ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) سياتل ساوندرز.. الأحمر إلى نصف النهائي 3 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 4 تشكيل كأس العالم للأندية - خط هجوم جديد لـ الأهلي أمام سياتل ساوندرز