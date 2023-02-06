فاركو يسجل ضد الزمالك لأول مرة في الدوري

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 17:31

كتب : FilGoal

هدف شكري نجيب مع فاركو أمام الزمالك

افتتح شكري نجيب لاعب فاركو أهداف فريقه في مرمى الزمالك خلال المباراة الجارية بينهم حاليا.

ويلعب الزمالك ضد فاركو على استاد برج العرب في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

الهدف كان هو الأول لفاركو تاريخيا في مرمى الزمالك ببطولة الدوري في المباراة الثالثة بين الفريقين.

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الزمالك كان قد حقق الفوز على فاركو بهدف دون مقابل في مباراة الدور الثاني بالموسم الماضي، بينما انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل بدون أهداف.

وكان الفريقان قد تواجها مرة ثالثة بالموسم الماضي ولكن في بطولة كأس الرابطة وانتهت المباراة بفوز فاركو بهدفين دون مقابل.

الهدف كان هو الأول لشكري نجيب مع فاركو منذ بداية الموسم الحالي.

ويحتل فاركو المركز الـ 13 برصيد 16 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن البنك الأهلي صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

فاركو الزمالك الدوري المصري
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