كيروش مدربا لمنتخب قطر

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 17:10

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - إيران

تولى البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق تدريب منتخب قطر.

وقاد كيروش منتخب إيران في كأس العالم 2022 ولكنه ودع منافسات البطولة من دور المجموعات.

وحضر كيروش أكثر من مباراة في الدوري القطري، قبل الإعلان عن توليه مسؤولية تدريب المنتخب رسميا يوم الاثنين.

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وتولى كيروش تدريب منتخب قطر خلفا للإسباني فيليكسيس سانشيز.

وودع منتخب قطر منافسات بطولة كأس العالم ولم يحقق أي نقطة في كأس العالم.

وقاد كيروش منتخب إيران في 8 مبارايات وفاز في 4 وخسر 3 وتعادل مباراة وحيدة.

وفشل كيروش في قيادة مصر للوصول لنهائيات كأس العالم بعد الخروج من المرحلة الأخيرة للتصفيات أمام السنغال بركلات الترجيح.

وعقب فشله في الوصول لكأس العالم قرر الاتحاد المصري لكرة القدم عدم تمديد عقد كارلوس كيروش قبل أن يتولى تدريب إيران.

وحقق المنتخب العنابي عددا من الأرقام السلبية تحدث لأول مرة في تاريخ مستضيف البطولة.

وبالرغم من الإشادة بتنظيم قطر لمنافسات كأس العالم والأجواء بين الجماهير هناك لكن المنتخب لم يكون على مستوى الحدث نفسه.

وسقط منتخب قطر في مبارياته الثلاثة وفشل في تحقيق أي نقطة واكتفى بتسجيل هدف وحيد.

بينما منتخب إيران اكتفى بالفوز الوحيد ضد ويلز ليحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط في المجموعة التي ضمت إنجلترا وامريكا أيضا.

كارلوس كيروش قطر إيران مصر
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