مباشر الدوري المصري - فاركو (1)-(0) الزمالك.. جووول أول

يستضيف فاركو فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 29 نقطة بينما فاركو في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

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ق6: جووول أول لـ فاركو، شكري نجيب استغل خطأ في تمرير الكرة من حسام عبد المجيد ليسددها على يمين محمد عواد وتسكن الشباك

انطلاق المباراة