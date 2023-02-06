مباشر الدوري المصري - فاركو (1)-(0) الزمالك.. جووول أول
الإثنين، 06 فبراير 2023 - 16:52
كتب : FilGoal
يستضيف فاركو فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري.
ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 29 نقطة بينما فاركو في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.
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ق6: جووول أول لـ فاركو، شكري نجيب استغل خطأ في تمرير الكرة من حسام عبد المجيد ليسددها على يمين محمد عواد وتسكن الشباك
انطلاق المباراة
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