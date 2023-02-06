تشكيل فاركو - حمرون وعمرو جمال أساسيان أمام الزمالك.. وتيري على دكة البدلاء

يبدأ فاركو بالثنائي رزقي حمرون وعمرو جمال في الهجوم أمام الزمالك.

ويستضيف فاركو فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري على استاد برج العرب.

ويتواجد سيف تيري على مقاعد البدلاء رفقة عزمي غومة.

وتعتبر تلك المباراة هي الثانية لفريق فاركو تحت قيادة طارق العشري المدير الفني.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حارس المرمى: محمد سعيد "شيكا".

الدفاع: جيفرسون إنكادا – رامي صبري – أحمد عوض – جابر كامل.

الوسط: محمود حمادة – كينجسلي سوكاري - أحمد صغيري – رزقي حمرون – شكري نجيب.

الهجوم: عمرو جمال.

البدلاء: محمود السيد - أحمد مودي - محمود عماد - سيف تيري - محمود جهاد - علي بهيج - عبد الله بكري - عبد الناصر محمد - عزمي غومة.

وكان فاركو قد تغلب على المصري في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف واحد في أولى مباريات الفريق تحت قيادة طارق العشري.

بينما الزمالك قد حقق الفوز في مباراته الماضية أمام فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد بعد التعثر في خمس مباريات متتالية بالدوري.

ويتواجد فاركو في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المركز الثاني وثماني نقاط عن الأهلي المتصدر.