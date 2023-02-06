تشكيل فاركو - حمرون وعمرو جمال أساسيان أمام الزمالك.. وتيري على دكة البدلاء

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 16:30

كتب : FilGoal

فاركو

يبدأ فاركو بالثنائي رزقي حمرون وعمرو جمال في الهجوم أمام الزمالك.

ويستضيف فاركو فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري على استاد برج العرب.

ويتواجد سيف تيري على مقاعد البدلاء رفقة عزمي غومة.

أخبار متعلقة:
تشكيل الزمالك - جعفر يعوض إمام عاشور أمام فاركو.. وفتوح على دكة البدلاء الدوري المصري - القلاوي حكما لمواجهة فاركو ضد الزمالك في الجول يكشف سبب غياب ثلاثي الزمالك أمام فاركو قائمة الزمالك - ظهور نداي أمام فاركو وغياب عبد الغني وشيكابالا بعد عودة فيريرا

وتعتبر تلك المباراة هي الثانية لفريق فاركو تحت قيادة طارق العشري المدير الفني.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حارس المرمى: محمد سعيد "شيكا".

الدفاع: جيفرسون إنكادا – رامي صبري – أحمد عوض – جابر كامل.

الوسط: محمود حمادة – كينجسلي سوكاري - أحمد صغيري – رزقي حمرون – شكري نجيب.

الهجوم: عمرو جمال.

البدلاء: محمود السيد - أحمد مودي - محمود عماد - سيف تيري - محمود جهاد - علي بهيج - عبد الله بكري - عبد الناصر محمد - عزمي غومة.

وكان فاركو قد تغلب على المصري في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف واحد في أولى مباريات الفريق تحت قيادة طارق العشري.

بينما الزمالك قد حقق الفوز في مباراته الماضية أمام فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد بعد التعثر في خمس مباريات متتالية بالدوري.

ويتواجد فاركو في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المركز الثاني وثماني نقاط عن الأهلي المتصدر.

الدوري المصري فاركو الزمالك رزقي حمرون
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - فاركو (1)-(0) الزمالك.. جووول أول تشكيل الزمالك - جعفر يعوض إمام عاشور أمام فاركو.. وفتوح على دكة البدلاء مران الأهلي - أفشة يتعافى وينتظم في المران.. والكشف عن موقف كهربا مران مغلق من الأهلي استعدادا لـ ريال مدريد.. واجتماع كولر مع اللاعبين وأبو عبلة مواعيد مباريات الإثنين 6 فبراير 2023 - الزمالك في الدوري وختام الجولات الأوروبية خبر في الجول - الزمالك يخاطب اتحاد الكرة مجددا لاستخراج بطاقات صفقات يناير مصدر من كاف لـ في الجول: سمحنا بحضور السعة الكاملة للمدرجات بشرط.. وموقف الهلال والترجي استاد القاهرة لـ في الجول: مستعدون لاستضافة مباراة الأهلي وصنداونز بشرط وحيد
أخر الأخبار
كيروش مدربا لمنتخب قطر 2 دقيقة | الوطن العربي
مباشر الدوري المصري - فاركو (1)-(0) الزمالك.. جووول أول 21 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل فاركو - حمرون وعمرو جمال أساسيان أمام الزمالك.. وتيري على دكة البدلاء 42 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - جعفر يعوض إمام عاشور أمام فاركو.. وفتوح على دكة البدلاء 55 دقيقة | الكرة المصرية
رودريجو: كأس العالم للأندية أكبر بطولة لنا في البرازيل.. ولا أطيق الانتظار لخوض منافساتها ساعة | كأس العالم للأندية
كولينا: ما حدث في لقاء الأهلي وأوكلاند بداية خطوة تجريبية لمدة عام ساعة | كأس العالم للأندية
ريال مدريد لـ في الجول: كورتوا لن يسافر إلى المغرب اليوم.. ومصيره النهائي الثلاثاء 2 ساعة | كأس العالم للأندية
منافس الأهلي - تقرير: فحوصات كورتوا جاءت إيجابية.. مشاركته في مونديال الأندية غير مستبعدة 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال