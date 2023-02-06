تشكيل الزمالك - جعفر يعوض إمام عاشور أمام فاركو.. وفتوح على دكة البدلاء

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 16:17

كتب : أحمد شوقي صلاح

احتفال فريق الزمالك بهدف سيف الجزيري أمام فيوتشر

يبدأ سيف جعفر في تشكيل الزمالك الأساسي أمام فاركو تعويضا لرحيل إمام عاشور.

ويحل الزمالك ضيفا على فاركو ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويظهر أحمد فتوح على دكة البدلاء بعد فترة غياب.

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ويعوض مصطفى الزناري غياب محمد عبد الغني في الدفاع.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: سيد عبد الله - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي

الوسط: سيف جعفر - نبيل عماد - عمرو السيسي - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى زيزو.

الهجوم: سيف الجزيري

البدلاء: محمد صبحي - عمر جابر - محمد طارق - عبد الله جمعة - محمد أشرف روقا - يوسف نبيه - أحمد فتوح - إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراته الماضية أمام فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد بعد التعثر في خمس مباريات متتالية بالدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المركز الثاني وثماني نقاط عن الأهلي المتصدر.

أما فاركو فيتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

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