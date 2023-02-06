رودريجو: كأس العالم للأندية أكبر بطولة لنا في البرازيل.. ولا أطيق الانتظار لخوض منافساتها

أعرب رودريجو جناح ريال مدريد ومنتخب البرازيل عن استعداده لخوض منافسات كأس العالم للأندية وحصد اللقب.

وكشف رودريجو أن بطولة كأس العالم للأندية لا تزال الأكبر بالنسبة لجماهير البرازيل على مستوى الأندية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة الأهلي في تمام التاسعة من مساء الأربعاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

وقال رودريجو عبر موقع فيفا الرسمي: "ذكرياتي الأولى مع كأس العالم للأندية لم تكن جيدة للغاية لأن الأمر يعود إلى نسخة 2011 وانتهت بخسارة سانتوس للقب أمام برشلونة".

وكان برشلونة قد تغلب على سانتوس البرازيلي بأربعة أهداف دون مقابل في نهائي نسخة 2011 من كأس العالم للأندية.

وأضاف رودريجو "على الرغم أن برشلونة كان أفضل في ذلك الوقت إلا إنني كنت دائما أحب ريال مدريد أكثر، لطالما حلمت بالتواجد هنا واللعب هنا ولا توجد طريقة لشرح ذلك".

وكشف "كأس العالم للأندية لا تزال أكبر بطولة لنا في البرازيل وأهم بطولة مثل دوري أبطال أوروبا هنا في أوروبا".

وشدد النجم البرازيلي "كأس العالم للأندية هي واحدة من المسابقات التي طالما حلمت باللعب فيها، كوني برازيلي أعرف حجم هذه البطولة لذلك لقبها يعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي وأنا متحمس للغاية لخوض منافساتها".

واختتم رودريجو تصريحاته "لا أطيق الانتظار حتى الدور نصف النهائي، أريد حقا التأهل والفوز باللقب، كما أشرت هي بطولة مهمة لنا وأريد إضافتها في سيرتي الذاتية".

ويعتبر ريال مدريد البطل التاريخي لمنافسات كأس العالم للأندية بعد حصد اللقب أربع مرات أعوام 2014 و2016 و 2017 و2018.

وحقق ريال مدريد أكثر عدد من الانتصارات في كأس العالم للأندية بـ 10 مباريات ويليه الأهلي بثمانية انتصارات.

ويلعب ريال مدريد أمام الأهلي في نصف النهائي على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط مساء الأربعاء.

وكان الأهلي قد تغلب على أوكلاند سيتي النيوزلاندي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الدور الأول قبل أن يقصي سياتل ساوندرز الأمريكي بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل.

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية وصعد لنصف النهائي للمرة الخامسة.

وكان الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم آخر نسختين.

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي.