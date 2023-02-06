كولينا: ما حدث في لقاء الأهلي وأوكلاند بداية خطوة تجريبية لمدة عام

تحدث بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن تجربة حديث الحكام مع الجماهير لتوضيح القرارات، والتي ظهرت لأول مرة في لقاء الأهلي وأوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية.

وقال كولينا في تصريحات لموقع فيفا: "قررنا إجراء هذا المشروع التجريبي لأننا تلقينا عدة طلبات لجعل القرار الذي يتخذه الحكم بناء على تقنية حكم الفيديو المساعد مفهوما بدرجة أكبر لكل المنخرطين في اللعبة، ولا سيما الجماهير في الملعب أو الذين يتابعون المباراة عبر شاشة التلفزيون".

وأضاف "بالنظر إلى أن اللغة قد تشكل عائقا، اعتبرنا أن هذه النسخة من كأس العالم للأندية ستكون مثالية نظراً لكونها بطولة متعددة اللغات على مستوى الفرق، وكذلك الجماهير، التي تمثل قارات العالم الست".

وأتم "اللغة قد تكون مشكلة في عالم كرة القدم، وبالأخص عندما يتوجب على الحكم القيام بذلك بلغة ليست لغته الأم، وهو أمر قد لا يكون سهلا. إلا أن شرح ذلك سيكون مختصراً جداً، وأنا على ثقة من أن الحكام سيكونون مرتاحين عند القيام بذلك".

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بعد العودة لتقنية الـVAR... حكم المباراة يلغي ركلة الجزاء المحتسبة للأهلي ويشهر البطاقة الحمراء للاعب أوكلاند سيتي .#كأس_العالم_للأندية#الأهلي_أوكلاند_سيتي | #SSC pic.twitter.com/zTsrANQjmp — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 1, 2023

تشهد بطولة كأس العالم للأندية في المغرب تجريب عملية شرح مباشر لقرارات تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو للجمهور، وكان لقاء الأهلي وأوكلاند هو أول لقاء يحدث فيه ذلك حين تعرض طاهر محمد طاهر لعرقلة على حدود منطقة الجزاء.

تمت المصادقة على هذا المشروع التجريبي خلال اجتماع المجلس الدولي لكرة القدم في يناير 2023.

وأوضح الحكم الإيطالي السابق أن الخطوة سيتم تجريبها لمدة 12 شهرا في بطولات دولية أولها بطولة كأس العالم للأندية.

يُذكر أن هذه المرحلة التجريبية ستستمر حتى المباراة النهائية التي تجري في الرباط السبت المقبل، بينما تجري حالياً نقاشات لإجراء تجارب إضافية في كأس العالم تحت 20 سنة الذي تستضيفه إندونيسيا في وقت لاحق من العام الحالي.

وبحسب نتيجة هذه التجارب، لم يتم استبعاد القيام بعمليات الشرح هذه خلال كأس العالم للسيدات في يوليو المقبل.

قبل انطلاق مونديال الأندية، أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا جديدا يخص تواصل الحكام مع الجماهير في الملاعب بداية من كأس العالم للأندية.

وشدد إنفانتينو على أن الحكام سيعلنون أسباب القرارات الذين يتخذونها للجماهير داخل الملعب.

وكتب رئيس فيفا عبر حسابه على إنستجرام: "هذه رسالة مهمة جدا لجميع مشجعي كرة القدم الذين يرغبون في رؤية المزيد من الوضوح بشأن قرارات التحكيم".

وتابع "شاهدوا بعناية كأس العالم للأندية الذي انطلق 1 فبراير 2023 في المغرب وستشاهدون تغييرا في كيفية الحكام بالقرارات المتعلقة بتقنية الفيديو وللمرة الأولى سيتحدث الحكم مباشرة إلى الجماهير في الملعب والمشاهدين في المنازل من خلال ميكروفون موضحا سبب اتخاذ قرارره".

وأضاف :هذا جزء من رغبتنا في تحسين التحكيم وتقنية الفيديو ونأمل أن يعجبكم".

وانطلقت النسخة الـ 19 من كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء في المغرب.

وفاز الأهلي على أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية للبطولة على استاد طنجة في الدور التمهيدي.

وتأهل لملاقاة سياتل ساوندرز الأمريكي في دور ربع النهائي وهزمه ليتأهل لنصف النهائي.

وتنتظر الأهلي مواجهة نارية ضد ريال مدريد في نصف النهائي يوم الأربعاء.