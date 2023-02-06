ريال مدريد لـ في الجول: كورتوا لن يسافر إلى المغرب اليوم.. ومصيره النهائي الثلاثاء

تأكَد تخلف تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن بعثة فريقه المسافرة اليوم الإثنين إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويعاني كورتوا من إصابة عضلية تعرض لها خلال الإحماء قبل مباراة ريال مايوركا أمس الأحد.

وأوضح خوان كاميلو المتحدث الإعلامي لـ ريال مدريد كل التفاصيل الخاصة بإصابة كورتوا.

وقال كاميلو لـ FilGoal.com: "كورتوا خضع اليوم الإثنين لفحص موجات فوق صوتية، وهو فحص يتم من خلاله الحصول على تشخيص مبدئي، لكن يجب الانتظار لساعات إضافية من أجل الحصول على تشخيص أكثر دقة".

وتابع: "غدًا سيخضع كورتوا لرنين مغناطيسي، وبالتالي لن يسافر اليوم مع الفريق، ووفقًا لنتيجة فحص الغد سنعرف إن كان يتوجب عليه البقاء في مدريد أم الالتحاق متأخرًا ببعثة النادي في الرباط، وهو شيء غير مستبعد".

وأضاف: "قائمة الفريق المسافرة ستعلَن اليوم بعد الحصة التدريبية، ومن الواضح أن ميندي ولوكاس فاسكيز وكريم بنزيمة وإيدير ميليتاو لن يسافروا اليوم".

وأتم: "لكن بنزيمة وميليتاو تحديدًا، فوفقا لتطور حالتيهما يمكنهما الانضمام إلى البعثة في الأيام المقبلة وفقًا لعدة عوامل".

وكان موقع Relevo قد أشار إلى أن مشاركة كورتوا في كأس العالم للأندية غير مستبعدة بالكامل حتى اللحظة.

وأشار الموقع إلى أن الفحوصات التي خضع لها كورتوا اليوم قد جاءت إيجابية.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في المونديال بمواجهة الأهلي المصري في نصف النهائي مساء الأربعاء.

إصابة كورتوا قد تفتح الباب أمام مشاركة الأوكراني أندري لونين في نصف النهائي، وفي المباراة التالية سواء النهائي أو لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وينضم كورتوا إلى قائمة طويلة من إصابات ريال مدريد تضم أيضًا كريم بنزيمة وفيرلان ميندي وإيدير ميليتاو ولوكاس فاسكيز وإدين هازارد.

لونين (23 عامًا) من جانبه عجز عن الحفاظ على نظافة شباكه عندما دخل أساسيًا في اللحظة الأخيرة أمس الأحد، ليخسر ريال مدريد بهدف دون رد.

ونشرت تقارير صحفية عديدة أنباء غضب لونين بسبب عدم اعتماد المدرب كارلو أنشيلوتي عليه في مباراة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فياريال.

وكشف أنشيلوتي عن الدفع بـ كورتوا أساسيًا في تلك المباراة خلال المؤتمر الصحفي دون أن يكون قد أبلغ لونين شخصيًا، مما أثار استياء الحارس الأوكراني.

وأوضح موقع "ريليفو" وقتها أن لونين قرر الرحيل بنهاية الموسم حال استمرار أنشيلوتي كمدير فني لـ ريال مدريد.

وشارك لونين في 6 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم قبل كأس العالم وقتما كان كورتوا مصابًا، من ضمنها الفوز 3-1 على برشلونة.