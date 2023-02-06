مران الأهلي - أفشة يتعافى وينتظم في المران.. والكشف عن موقف كهربا

انتظم محمد مجدي أفشة صانع ألعاب فريق الأهلي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وتدرب الأهلي على ملعب الجامعة المغربية في الرباط ضمن الاستعدادات لمواجهة ريال مدريد.

ويلعب الأهلي أمام ريال مدريد في تمام التاسعة من مساء الأربعاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأخطر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مسؤولي اللجنة المنظمة بإغلاق مران الفريق اليوم أمام وسائل الإعلام وفقا لرغبة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي عن تخلص أفشة من آثار نزلة البرد التي لحقت به عقب مواجهة سياتل ساوندرز.

وشارك أفشة بشكل طبيعي في المران كاملا ليصبح جاهزا قبل مواجهة ريال مدريد المنتظرة.

وقال أبو عبلة عبر موقع الأهلي الرسمي: "محمود كهربا يعاني من إجهاد عضلي ولذلك فضل الجهاز الفني والطبي أن يخوض اللاعب تدريبات منفردة".

وتابع "خاض كهربا تدريبات الجري منفردا حول الملعب قبل أن ينتظم في برنامج تدريبي تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل بالفريق".

واختتم طبيب الأهلي تصريحاته "يخضع كهربا لفحص طبي قبل مران الغد لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية والاطمئنان على حالة الإجهاد العضلي التي تعرض لها".

وحدد الجهاز الفني بالتعاون مع أبو عبلة برنامجا بدنيا واستشفائيا ضمن فقرات المران خلال 48 ساعة الجارية.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى العاصمة المغربية الرباط أمس الأحد بعد انتهاء مهمة الفريق في مدينة طنجة.

واجتمع كولر مع اللاعبين في بداية المران لمدة 10 دقائق للحديث حول عدد من الأمور الفنية وبعض التعليمات المحددة خلال الفترة الحالية.

كما عقد كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين صباح اليوم الإثنين قبل تناول وجبة الإفطار للحديث عما سيتم تنفيذه خلال المران.

وكان الأهلي قد تغلب على أوكلاند سيتي النيوزلاندي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الدور الأول قبل أن يقصي سياتل ساوندرز الأمريكي بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل.

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية وصعد لنصف النهائي للمرة الخامسة.

وكان الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم آخر نسختين.

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي.