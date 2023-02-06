تقارير: كريستيان أتسو عالق تحت الأنقاض في تركيا ومصيره مجهول

تعمل فرق الإنقاذ والطوارئ التركية على إخراج الغاني كريستيان أتسو لاعب فريق هاتاي سبور من تحت أنقاض مبنى مدمر.

تركيا عرفت صباح اليوم الإثنين أكبر كارثة طبيعية في آخر 8 عقود، بزلزال مدمر ضربها رفقة سوريا، وخلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى وعدد هائل من المنازل المدمرة.

وذكرت صحيفة "ستار" التركية أن محاولات جارية الآن لإنقاذ أتسو لاعب تشيلسي وإيفرتون ونيوكاسل يونايتد السابق.

وأوضح التقرير أن أتسو عالق تحت أنقاض مبنى دون معرفة مصيره حتى اللحظة.

فرق الإنقاذ تحاول العثور على تانر سافوت المدير الرياضي لـ هاتاي سبور العالق بدوره تحت نفس الأنقاض.

فيما أوضحت الصحيفة التركية أنه تم إنقاذ ثنائي الفريق بوراك أوكسوز وبيرتوج يلدريم وخرجا من تحت الأنقاض على قيد الحياة، بالإضافة إلى عضوين آخرين من الجهاز الفني للفريق.

أتسو (31 عامًا) انضم إلى هاتاي سبور مطلع الموسم الجاري قادمًا من الرائد السعودي.

وسبق لـ أتسو تمثيل أندية بورتو وريو آفي وتشيلسي وفيتيسيه وإيفرتون وبورنموث ومالاجا ونيوكاسل يونايتد.

ويمتلك أتسو 60 مباراة دولية مع منتخب غانا سجل خلالها 10 أهداف، وقد شارك معه في كأس العالم 2014، كما حل وصيفًا في كأس الأمم الإفريقية 2015.

وضرب الزلزال بقوة مدينة مرعش حيث يتواجد نادي هاتاي سبور الذي ينافس في الدوري التركي الممتاز.

وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن تأجيل كل مباريات الدوري لأجل غير مسمى.

وبلغت قوة الزلزال 7.7 درجات ضرب وجاء مركزه في منطقة لواء إسكندرون، تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، وعدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، وتأثرت بها محافظات عدة وتضرر عدد من الأبنية إثر ذلك.

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم من جانبه عن وفاة نادر جوخدار نجم منتخب سوريا السابق إثر انهيار منزله.