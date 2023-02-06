مران مغلق من الأهلي استعدادا لـ ريال مدريد.. واجتماع كولر مع اللاعبين وأبو عبلة

أدى فريق الأهلي تدريبا مغلقا أمام وسائل الإعلام ظهر اليوم الإثنين ضمن استعدادات الفريق لمواجهة ريال مدريد.

ويلعب الأهلي أمام ريال مدريد في تمام التاسعة من مساء الأربعاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأخطر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مسؤولي اللجنة المنظمة بإغلاق مران الفريق اليوم أمام وسائل الإعلام وفقا لرغبة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وكان الأهلي قد استأنف تدريبات أمس الأحد بدون راحة عقب الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

واجتمع كولر مع أحمد أبو عبلة طبيب الفريق على هامش المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الإثنين على ملعب الجامعة المغربية.

وحرص كولر على الحديث مع أبو عبلة حول الحالة الطبية والبدنية للاعبين خلال الـ 48 ساعة المقبلة من أجل تجهيز اللاعبين على أعلى مستوى ممكن لمواجهة ريال مدريد.

وحدد الجهاز الفني بالتعاون مع أبو عبلة برنامجا بدنيا واستشفائيا ضمن فقرات المران خلال 48 ساعة الجارية.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى العاصمة المغربية الرباط أمس الأحد بعد انتهاء مهمة الفريق في مدينة طنجة.

واجتمع كولر مع اللاعبين في بداية المران لمدة 10 دقائق للحديث حول عدد من الأمور الفنية وبعض التعليمات المحددة خلال الفترة الحالية.

كما عقد كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين صباح اليوم الإثنين قبل تناول وجبة الإفطار للحديث عما سيتم تنفيذه خلال المران.

وكان الأهلي قد تغلب على أوكلاند سيتي النيوزلاندي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الدور الأول قبل أن يقصي سياتل ساوندرز الأمريكي بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل.

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية وصعد لنصف النهائي للمرة الخامسة.

وكان الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم آخر نسختين.

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي.

وحقق الأهلي الفوز في ثماني مواجهات من كأس العالم للأندية ليصبح ثاني أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات في البطولة خلف ريال مدريد صاحب الـ 10 انتصارات.

وسجل الأهلي 21 هدفا خلال مشاركاته في منافسات البطولة بينهم أربعة بالنسخة الحالية.