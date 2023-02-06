مران مغلق من الأهلي استعدادا لـ ريال مدريد.. واجتماع كولر مع اللاعبين وأبو عبلة

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 14:16

كتب : FilGoal

مران الأهلي الأخير قبل مواجهة سياتل

أدى فريق الأهلي تدريبا مغلقا أمام وسائل الإعلام ظهر اليوم الإثنين ضمن استعدادات الفريق لمواجهة ريال مدريد.

ويلعب الأهلي أمام ريال مدريد في تمام التاسعة من مساء الأربعاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأخطر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مسؤولي اللجنة المنظمة بإغلاق مران الفريق اليوم أمام وسائل الإعلام وفقا لرغبة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - أندري لونين.. بديل كورتوا صاحب الإنجاز الفريد لبلاده وفرصة ذهبية منافس الأهلي - ذا أثليتك: كورتوا يتخلف عن بعثة ريال مدريد المسافرة إلى المغرب أس: أنشيلوتي قرر الحفاظ على بنزيمة وعدم إشراكه أمام الأهلي ليكون جاهزا للنهائي يطرد لاعبا كل مباراتين تقريبا.. تعرف على حكم مباراة الأهلي مع ريال مدريد

وكان الأهلي قد استأنف تدريبات أمس الأحد بدون راحة عقب الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

واجتمع كولر مع أحمد أبو عبلة طبيب الفريق على هامش المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الإثنين على ملعب الجامعة المغربية.

وحرص كولر على الحديث مع أبو عبلة حول الحالة الطبية والبدنية للاعبين خلال الـ 48 ساعة المقبلة من أجل تجهيز اللاعبين على أعلى مستوى ممكن لمواجهة ريال مدريد.

وحدد الجهاز الفني بالتعاون مع أبو عبلة برنامجا بدنيا واستشفائيا ضمن فقرات المران خلال 48 ساعة الجارية.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى العاصمة المغربية الرباط أمس الأحد بعد انتهاء مهمة الفريق في مدينة طنجة.

واجتمع كولر مع اللاعبين في بداية المران لمدة 10 دقائق للحديث حول عدد من الأمور الفنية وبعض التعليمات المحددة خلال الفترة الحالية.

كما عقد كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين صباح اليوم الإثنين قبل تناول وجبة الإفطار للحديث عما سيتم تنفيذه خلال المران.

وكان الأهلي قد تغلب على أوكلاند سيتي النيوزلاندي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الدور الأول قبل أن يقصي سياتل ساوندرز الأمريكي بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل.

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية وصعد لنصف النهائي للمرة الخامسة.

وكان الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم آخر نسختين.

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي.

وحقق الأهلي الفوز في ثماني مواجهات من كأس العالم للأندية ليصبح ثاني أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات في البطولة خلف ريال مدريد صاحب الـ 10 انتصارات.

وسجل الأهلي 21 هدفا خلال مشاركاته في منافسات البطولة بينهم أربعة بالنسخة الحالية.

مران الأهلي تدريبات الأهلي كولر كأس العالم للأندية
نرشح لكم
ريال مدريد لـ في الجول: كورتوا لن يسافر إلى المغرب اليوم.. ومصيره النهائي الثلاثاء منافس الأهلي - تقرير: فحوصات كورتوا جاءت إيجابية.. مشاركته في مونديال الأندية غير مستبعدة مران الأهلي - أفشة يتعافى وينتظم في المران.. والكشف عن موقف كهربا ريال مدريد لـ في الجول: موقف كورتوا من السفر لم يتحدد حتى الآن.. وخطوة منتظرة منافس الأهلي - أندري لونين.. بديل كورتوا صاحب الإنجاز الفريد لبلاده وفرصة ذهبية أس: أنشيلوتي قرر الحفاظ على بنزيمة وعدم إشراكه أمام الأهلي ليكون جاهزا للنهائي منافس الأهلي - ذا أثليتك: كورتوا يتخلف عن بعثة ريال مدريد المسافرة إلى المغرب يطرد لاعبا كل مباراتين تقريبا.. تعرف على حكم مباراة الأهلي مع ريال مدريد
أخر الأخبار
ريال مدريد لـ في الجول: كورتوا لن يسافر إلى المغرب اليوم.. ومصيره النهائي الثلاثاء 15 دقيقة | كأس العالم للأندية
منافس الأهلي - تقرير: فحوصات كورتوا جاءت إيجابية.. مشاركته في مونديال الأندية غير مستبعدة 33 دقيقة | كأس العالم للأندية
مران الأهلي - أفشة يتعافى وينتظم في المران.. والكشف عن موقف كهربا 46 دقيقة | كأس العالم للأندية
تقارير: كريستيان أتسو عالق تحت الأنقاض في تركيا ومصيره مجهول 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
مانشستر سيتي يرد على اتهامات رابطة الدوري الإنجليزي بخرق القواعد ساعة | الدوري الإنجليزي
مران مغلق من الأهلي استعدادا لـ ريال مدريد.. واجتماع كولر مع اللاعبين وأبو عبلة ساعة | كأس العالم للأندية
وفاة نادر جوخدار نجم سوريا السابق إثر الزلزال المدمر ساعة | الوطن العربي
برشلونة يوضح إصابة بوسكيتس ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال