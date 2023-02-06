وفاة نادر جوخدار نجم سوريا السابق إثر الزلزال المدمر

توفي نادر جوخدار لاعب منتخب سوريا السابق صباح اليوم الإثنين إثر انهيار مبناه السكني في مدينة جبلة الساحلية السورية.

وجاء انهيار المبنى نتيجة الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا وتركيا مناطق أخرى من الشرق الأوسط في وقتٍ مبكر من الإثنين.

ونعى الاتحاد السوري لكرة القدم نجمه السابق الذي توفي عن عمر 45 عامًا.

المهاجم السوري السابق لعب لنادي الوثبة، ثم تحوّل للدوري الأردني وارتدى قميص الفيصلي والوحدات في وقتٍ لاحق من مسيرته.

وكان جوخدار أحد أبرز نجوم منتخب سوريا في التسعينيات، وسجل ثنائية لبلاده في منافسات كأس آسيا 1996.

وقدّرت وزارة الصحة السورية عدد الضحايا حتى اللحظة بـ 371 شخصًا، بالإضافة إلى وقوع 1089 إصابة.

من جانبه قرر الاتحاد الرياضي العام تعليق النشاط الرياضي بالكامل حتى إشعار آخر.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجات ضرب فجر اليوم منطقة لواء إسكندرون، تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، وعدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، وتأثرت بها محافظات عدة وتضرر عدد من الأبنية إثر ذلك.

وكان المقرر أن تقام مباريات الجولة الحادية عشر وختام الدور الأول من الدوري السوري يوم الجمعة المقبل.