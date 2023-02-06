برشلونة يوضح إصابة بوسكيتس

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 13:45

كتب : FilGoal

سيرجيو بوسكيتس

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه سيرجيو بوسكيتس.

وأصاب بوسكيتس في الدقائق الأولى من المباراة التي تغلب فيها برشلونة على إشبيلية 3-0 ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وأفاد برشلونة في بيان: "بوسكيتس يعاني من إصابة في العضلة الضامة للفخذ الأيسر".

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وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وذكرت تقارير إسبانية أن بوسكيتس سيغيب لمدة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

ويلعب برشلونة مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري عندما يحل ضيفا على فياريال.

ثم يستقبل مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي يوم الخميس 16 فبراير، قبل أن يعود لمنافسات الدوري الإسباني بمواجهة قادش.

وبعدها سيلعب مع يونايتد لقاء الإياب في أولد ترافورد، ثم يخرج لملاقاة ألميريا في الدوري، ومنها إلى الكلاسيكو ضد ريال مدريد في نصف نهائي الكأس يوم 2 مارس المقبل.

بعد فوزه الأخير وصل رصيد البلوجرانا إلى 52 نقطة مقابل 45 لريال مدريد الذي تلقى خسارة أمام ريال مايوركا.

فيما يواجه مانشستر يونايتد في دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي يومي 16 و23 من الشهر الجاري.

سيرجيو بوسكيتس برشلونة
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