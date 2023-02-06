وكالة سانا: تعليق النشاط الرياضي في سوريا بسبب الزلزال

أعلن الاتحاد الرياضي العام في سوريا تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية حتى إشعار آخر وتكريس كل الجهود لمساعدة المواطنين المتضررين من الزلزال.

وكانت سوريا قد تعرضت لهزة أرضية قوية فجر اليوم الإثنين.

وكشفت وكالة سانا السورية: "أعلن الاتحاد الرياضي العام تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية حتى إشعار آخر وتكريس كل الجهود لمساعدة المواطنين المتضررين من الزلزال الذي تعرض له البلاد فجر اليوم".

"وأشار الاتحاد الرياضي في بيانه أنه تم وضع جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية وجميع الكوادر والفرق الرياضية والمتطوعين تحت تصرف الوحدات الإدارية لتقديم العون الفوري والمساعدة العاجلة للمواطنين المتضررين من الزلزال".

"وكان زلزال بقوة 7.7 درجات ضرب فجر اليوم منطقة لواء إسكندرون، تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، وعدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، وتأثرت بها محافظات عدة وتضرر عدد من الأبنية إثر ذلك".

الزلزال كان قويا بشكل عنيف مما أثر على البلاد المجاورة لتركيا وسوريا مثل مصر والأردن ولبنان والعراق وقبرص واليونان.

الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة بمقياس ريختر تسبب في انهيار العديد من المباني والعشرات من القتلى والجرحى.

وكان المقرر أن تقام مباريات الجولة الحادية عشر وختام الدور الأول من الدوري السوري يوم الجمعة المقبل.

وأقيمت منافسات الجولة العاشرة يوم الجمعة الماضي وأسفرت عن تصدر الوحدة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الجيش والاتحاد.

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم أمس الأحد تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب سوريا تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر ويعاونه المصري محمود فايز كمدرب مساعد بالإضافة إلى عصام الحضري كمدرب حراس مرمى.