لاعب موناكو السابق ينضم إلى الفتح السعودي

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 12:31

كتب : FilGoal

الدوري السعودي

أعلن نادي الفتح السعودي تعاقده مع الفرنسي الكاميروني تريستان دينجومي قادما من تروا الفرنسي.

عقد لاعب موناكو السابق مع تروا كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وذكر النادي في بيان: "أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات التعاقد مع الفرنسي تريستان دينجومي لينضم لصفوف فريقها الأول لكرة القدم".

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يذكر أن نادي الفتح نجح في ضم الإسباني كريستيان تيو إلى لاعب برشلونة السابق في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس الأمريكي.

دينجومي البالغ من العمر 31 عاما يلعب في خط الوسط.

وبدأ مسيرته مع موناكو الفرنسي ثم انتقل إلى لوهافر.

كما لعب لنادي رويال موسكرون البلجيكي ثم ريمس الفرنسي، وأخيرا لنادي تروا الفرنسي.

ولعب دينجومي 9 مباريات فقط مع تروا هذا الموسم.

اللاعب الذي يملك الجنسية الفرنسية استدعي لصفوف منتخب الكاميرون قبل بطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر لكنه خرج من القائمة بسبب الإصابة.

ويحتل الفتح المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

تريستان دينجومي الفتح الدوري السعودي
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