لاعب موناكو السابق ينضم إلى الفتح السعودي

أعلن نادي الفتح السعودي تعاقده مع الفرنسي الكاميروني تريستان دينجومي قادما من تروا الفرنسي.

عقد لاعب موناكو السابق مع تروا كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وذكر النادي في بيان: "أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات التعاقد مع الفرنسي تريستان دينجومي لينضم لصفوف فريقها الأول لكرة القدم".

تريستان دينجومي 🇫🇷 فـــــتــــحــــــاوي 🔷 pic.twitter.com/WNynBf9KQI — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) February 6, 2023

يذكر أن نادي الفتح نجح في ضم الإسباني كريستيان تيو إلى لاعب برشلونة السابق في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس الأمريكي.

دينجومي البالغ من العمر 31 عاما يلعب في خط الوسط.

وبدأ مسيرته مع موناكو الفرنسي ثم انتقل إلى لوهافر.

كما لعب لنادي رويال موسكرون البلجيكي ثم ريمس الفرنسي، وأخيرا لنادي تروا الفرنسي.

ولعب دينجومي 9 مباريات فقط مع تروا هذا الموسم.

اللاعب الذي يملك الجنسية الفرنسية استدعي لصفوف منتخب الكاميرون قبل بطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر لكنه خرج من القائمة بسبب الإصابة.

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د90+3' هدف التعادل لـ النصر عن طريق كريستيانو رونالدو



الفتح 2 × 2 النصر#الفتح_النصر⁩⁩ | #CR7 | ⁦#SSC pic.twitter.com/5SYppTQXlU — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 3, 2023

ويحتل الفتح المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.