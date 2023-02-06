منافس الأهلي - أندري لونين.. بديل كورتوا صاحب الإنجاز الفريد لبلاده وفرصة ذهبية

بات في حكم المؤكد غياب تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد عن مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي.

تغادر بعثة ريال مدريد إسبانيا مساء اليوم الإثنين متجهة إلى المغرب لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكشفت تقارير صحفية مختلفة أبرزها موقعي ماركا وذا أثليتك عن تأكد غياب كورتوا عن مواجهة الأهلي بسبب الإصابة التي لحقت به والهدف الآن هو تجهيز اللاعب لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وتتجه الأنظار حاليا إلى الأوكراني أندري لونين صاحب الـ 23 عاما بديل كورتوا والمقرر تواجده في كأس العالم للأندية.

ولعب لونين آخر مباريات ريال مدريد قبل السفر إلى المغرب والتي خسرها الفريق الملكي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز المعلومات عن لونين حارس مرمى ريال مدريد المتوقع أن يلعب أساسيا أمام الأهلي:

أرقام لونين

خاض لونين هذا الموسم ثماني مباريات مع فريق ريال مدريد بمختلف المسابقات وحافظ على نظافة شباكه ثلاث مرات منهم.

تلقت شباك لونين خمسة أهداف آخرها هدف فوز ريال مايوركا أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

لم يسبق لحارس المرمى الأوكراني خوض أي مباراة في منافسات كأس العالم للأندية.

وخاض لونين بشكل عام 13 مباراة بقميص ريال مدريد واستقبلت شباكه 11 هدفا وحافظ على نظافة شباكه ثلاث مرات.

استقبل لونين خلال مسيرته 20 ركلة جزاء ونجح في التصدي لثمانية منهم بينما استقبلت شباكه 12 ركلة آخرهم في مايو الماضي أمام أتليتكو مدريد.

انضم الحارس الأوكراني إلى ريال مدريد في صيف 2018 ولكن خرج اللاعب للإعارة أكثر من مرة إلى أندية ليجانيس وبلد الوليد وريال أوفييدو.

ويتواجد لونين رفقة ريال مدريد منذ انتهاء إعارته مع ريال أوفييدو في صيف 2020.

سجل لونين تسع مشاركات دولية بقميص منتخب أوكرانيا واستقبل ستة أهداف بينما حافظ على نظافة شباكه خمس مرات.

تم عرض لونين فترة تواجده في أوكرانيا بمرحلة الشباب على ناديي أرسنال وإيفرتون ولكن رفض الناديان وقتها بسبب صغر سنه.

إنجاز فريد

قاد لونين منتخب بلاده للشباب تحت 20 عاما لتحقيق إنجازا فريدا بالفوز بكأس العالم للشباب في آخر نسخة أقيمت وكانت في 2019 ببولندا.

شارك منتخب أوكرانيا للشباب للمرة الرابعة في تاريخه بكأس العالم تحت 20 عاما وحقق اللقب لأول مرة في إنجاز فريد.

وحصد لونين جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم للشباب وقتها وكان قد حافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات من البطولة.

لونين قاد منتخب أوكرانيا للفوز على كوريا الجنوبية في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد واستقبل الهدف وقتها من ركلة جزاء.

المباراة بـ 10

أعرب لونين في تصريحات سابقة عن سعادته الكبيرة بتمثيل فريق ريال مدريد.

وشدد لونين على أن الظهور الواحد في ريال مدريد يساوي 10 مباريات مع أي ناد آخر.

وقال لونين في تصريحات سابقة: "أتمنى أن أقدم الكثير من المباريات مع هذا النادي والفوز بالعديد من الألقاب وأضرب مثالا يحتذى به للأطفال الأوكرانيين، وهو أن كل شخص قادر على تحقيق أحلامه".

وأضاف "أنا فخور بالتواجد هنا، هي لحظة تاريخية لبلادي بالكامل ولي أنا شخصيا".

وشدد "أحاول دائما تقديم أفضل ما لدي، المباراة الواحدة مع ريال مدريد تساوي 10 في أي ناد آخر".

واختتم لونين "أنا ألعب لأفضل ناد في العالم، سيحب آلاف اللاعبين التواجد هنا ولا يحصل على تلك الفرصة العديد".

رسالة زيدان

تدرب لونين تحت قيادة العديد من المدربين أبرزهم الفرنسي زين الدين زيدان وقت قيادته لريال مدريد.

وكشف لونين عن رسالة من زيدان وقت جلوسه كبديل قائلا: "أخبرني زيدان أن عليّ الاستعداد دائما من أجل المشاركة، وأنني هنا لأنني استحق ذلك".

وتابع "زيدان أبلغني أن علي مواصلة العمل الجاد وأن أكون جاهزا لأنني قد اضطر للعب في أي وقت، وأنا أتعلم كل يوم وعندما يتم استدعائي للعب سأقدم أفضل ما لدي".

وتتشابه رسالة زيدان إلى لونين مع موقفه الحالي بمشاركة مفاجأة في بطولة كأس العالم للأندية بعد إصابة كورتوا.

فرصة ذهبية

كانت التقارير الإسبانية تشير إلى اقتراب رحيل لونين عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

كشفت تقارير عن ثقتها في رحيل لونين من ريال مدريد بنهاية الموسم حال استمر كارلو أنشيلوتي المدير الفني للموسم المقبل.

ويأتي ذلك بسبب عدم قناعة أنشيلوتي باللاعب ومن المتوقع أن يبحث ريال مدريد عن حارس مرمى آخر.

وفي الوقت أعلن اللاعب حزنه من قرار كارلو أنشيلوتي بعدم منحه فرصة المشاركة في مباريات كأس الملك كما هو المعتاد بل لم يتم إبلاغه بالقرار من المدرب الإيطالي.

وحانت الآن فرصة ذهبية لحارس المرمى الأوكراني من أجل إثبات أحقيته بالتواجد رفقة ريال مدريد خاصة بعد إصابة كورتوا.