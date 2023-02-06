أس: أنشيلوتي قرر الحفاظ على بنزيمة وعدم إشراكه أمام الأهلي ليكون جاهزا للنهائي

ينوي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، عدم الدفع بقائده كريم بنزيمة في مواجهة الأهلي المقبلة.

ريال مدريد يصطدم بـ الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء الأربعاء.

ويعاني بنزيمة من إصابة تعرض لها خلال مباراة فالنسيا قبل أيام، وغير معروف مدة غيابه حتى اللحظة.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن أنشيلوتي اتخذ قراره بالحفاظ على بنزيمة وعدم المخاطرة به في مواجهة الأهلي.

ويرغب أنشيلوتي في أن يكون بنزيمة جاهزًا للظهور في المباراة النهائية يوم السبت لو وصل إليها ريال مدريد.

ويلتقي الفائز من ريال مدريد والأهلي بالمنتصر من مواجهة فلامنجو والهلال في نصف النهائي الآخر.

التقرير أوضح كذلك أن بنزيمة لن يشارك حال خوض ريال مدريد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع إذا خسر أمام الأهلي.

الصحيفة ذكرت أن رودريجو سيعوض بنزيمة أمام الأهلي في مركز المهاجم الصريح كما حدث أمام مايوركا.

ويعاني ريال مدريد من عدة إصابات أخرى تتمثل في تيبو كورتوا وفيرلان ميندي ولوكاس فاسكيز وإيدير ميليتاو وإدين هازارد.

بنزيمة (35 عامًا) خاض 21 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 3 أهداف.

وغاب بنزيمة عن العديد من مباريات فريقه قبل كأس العالم بسبب آلام عضلية.

ويعيش ريال مدريد وضعًا صعبًا بعد خسارته لقب كأس السوبر الإسباني أمام غريمه برشلونة، وابتعاده عن الأخير بفارق 8 نقاط في صراع الدوري الإسباني.