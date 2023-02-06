بسبب الزلزال العنيف.. تأجيل كل مباريات الدوري التركي لأجل غير مسمى

تقرر إيقاف كافة الأنشطة الرياضية في تركيا وبينها الدوري التركي لأجل غير مسمى بسبب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد قبل ساعات.

الزلزال كان قويا بشكل عنيف مما أثر على البلاد المجاورة لتركيا وسوريا مثل مصر والأردن ولبنان والعراق وقبرص واليونان.

وقال محمد محرم قصاب أوغلو وزير الشباب والرياضة التركي في بيان للصحفيين "بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد، قررنا تأجيل كل الأنشطة الرياضية".

وأكمل "كذلك تم تأجيل مباريات الدوري التركي بدرجاته المختلفة".

وأضاف "تم تأجيل كل البطولات التي تقام في تركيا لأجل غير مسمى".

وكانت منافسات الجولة 23 من الدوري التركي قد بدأت يوم السبت بـ3 مباريات، ثم 3 مباريات أخرى يوم الأحد.

وكان من المقرر إقامة 3 مباريات أخرى يوم الاثنين، لكنها تأجلت بعد الزلزال.

المباريات التي تأجلت كانت بين عمراني سبور وأضنة ديمرسبور، فنرباهتشة وقونيا سبور، جيرسونسبور وقيصري سبور.

الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة بمقياس ريختر تسبب في انهيار العديد من المباني والعشرات من القتلى والجرحى.

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