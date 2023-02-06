منافس الأهلي - ذا أثليتك: كورتوا يتخلف عن بعثة ريال مدريد المسافرة إلى المغرب

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 11:10

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

بات من شبه المؤكد غياب تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في المونديال بمواجهة الأهلي المصري في نصف النهائي مساء الأربعاء.

وذكر موقع "ذا أثليتك" أنه من المنتظر ألا يسافر كورتوا مع بقية زملائه إلى المغرب.

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وتعرض كورتوا لإصابة في العضلة الضامة خلال عمليات الإحماء قبل مباراة ريال مدريد أمام مايوركا أمس الأحد.

وتتجه بعثة ريال مدريد إلى المغرب مساء اليوم، طائرة لن يكون على متنها كورتوا الغائب للإصابة.

إصابة كورتوا ستفتح الباب أمام مشاركة الأوكراني أندري لونين في نصف النهائي، وفي المباراة التالية سواء النهائي أو لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وينضم كورتوا إلى قائمة طويلة من إصابات ريال مدريد تضم أيضًا كريم بنزيمة وفيرلان ميندي وإيدير ميليتاو ولوكاس فاسكيز وإدين هازارد.

ومن المنتظر أن يخضع كورتوا لفحوصات دقيقة اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء للوقوف على مدة غيابه.

لونين (23 عامًا) من جانبه عجز عن الحفاظ على نظافة شباكه عندما دخل أساسيًا في اللحظة الأخيرة أمس الأحد، ليخسر ريال مدريد بهدف دون رد.

ونشرت تقارير صحفية عديدة أنباء غضب لونين بسبب عدم اعتماد المدرب كارلو أنشيلوتي عليه في مباراة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فياريال.

وكشف أنشيلوتي عن الدفع بـ كورتوا أساسيًا في تلك المباراة خلال المؤتمر الصحفي دون أن يكون قد أبلغ لونين شخصيًا، مما أثار استياء الحارس الأوكراني.

وأوضح موقع "ريليفو" وقتها أن لونين قرر الرحيل بنهاية الموسم حال استمرار أنشيلوتي كمدير فني لـ ريال مدريد.

وشارك لونين في 6 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم قبل كأس العالم وقتما كان كورتوا مصابًا، من ضمنها الفوز 3-1 على برشلونة.

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