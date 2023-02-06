تشافي: الفوز أمام ريال مدريد منحنا الثقة.. ويجب الحذر من تكرار ريمونتادا الدوري الإسباني

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 11:04

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز - برشلونة

أعرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن سعادته بتوسيع الفارق مع ريال مدريد إلى ثماني نقاط في الدوري الإسباني.

وتغلب برشلونة على إشبيلية بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري ليصل رصيده إلى 52 نقطة مقابل 45 لريال مدريد الذي تلقى خسارة أمام ريال مايوركا.

وصرح تشافي للصحفيين قائلا: "الفوز أمام ريال مدريد في كأس السوبر منحنا ثقة كبيرة، كان هناك الكثير من اللاعبين الذين لم يفوزوا بلقب من قبل".

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وبسؤاله عن كون فريقه المفضل لحصد اللقب أجاب "لا نحن مرشحون فقط، البطل الحالي هو ريال مدريد وهم الأوفر حظا".

وشدد "في الدوري الإسباني كان هناك ريمونتادا لا تنسى (يقصد موسم 2006 -2007) وأريد أن أتجنب ذلك كمدير فني هذه المرة".

وكان تشافي قد خسر لقب دوري 2006 - 2007 وهو لاعب بصورة درامية لصالح ريال مدريد بعد تساوي الفريقين في النقاط بنهاية الموسم رغم تفوق برشلونة لفارق وصل إلى 5 نقاط قبل أقل من ثماني جولات من ختام المسابقة.

وحسم ريال مدريد اللقب بأفضلية المواجهات المباشرة بين الفريقين بعد فوز الفريق الملكي بهدفين دون مقابل ذهابا والتعادل إيابا بثلاثة أهداف لكل منهما.

وأضاف تشافي "نعيش حاليا في لحظة جيدة ولكن قد نتعثر أمام فياريال وتعود الشكوك حول قمة الترتيب مجددا لذلك علينا العمل بكل جد".

وأوضح المدرب الإسباني "مباراتنا المقبلة سنذهب إلى ملعب فياريال وخسر هناك ريال مدريد، لدينا 18 مباراة وكل منها بمثابة حرب يجب أن نقاتل حتى المباراة الأخيرة".

وبسؤاله عن مدى إصابة سيرجيو بوسكيتس أوضح تشافي "بوسكيتس يعاني من التواء، أتمنى أن تكون إصابة خفيفة، واليوم سيخضع للفحوصات الطبية وسنرى نتيجة ذلك".

وتابع "فارق الـ 8 نقاط رائع مع خسارة ريال مدريد وريال وسوسيداد، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن حسم أي شيء، أنا سعيد جدا بتلك الفترة التي يمر بها الفريق".

واختتم تشافي تصريحاته "كنت راضيا عما يقدمه رافينيا، هو لاعب استثنائي يسجل ويصنع ويضغط بصورة جيدة ويستعيد الكرات".

ويلعب برشلونة مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري عندما يحل ضيفا على فياريال.

ويتواجد فياريال في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة ولكن تعرض الفريق للخسارة في آخر جولتين.

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