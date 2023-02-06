أجيري: أنا عجوز ويبدو أن ما يفعله فينيسيوس من رقص وإخراج لسان هي الموضة الآن

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 10:46

كتب : FilGoal

خابيير أجيري - ريال مدريد

تحدّث خابيير أجيري المدير الفني لـ ريال مايوركا عن الأجواء المتوترة التي عرفتها مباراة فريقه أمام ريال مدريد أمس الأحد.

وحقق مايوركا انتصارًا ثمينًا على ضيفه ريال مدريد بهدفٍ دون رد ضمن منافسات الجولة 20 للدوري الإسباني.

وقال أجيري بعد المباراة: "تحدثت شخصيًا مع رايّو ومافيو وطلبت منهما أن يتحليا بالذكاء وألا ينخرطا في استفزازات".

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وشرح: "أخبرتهما أنهما إذا تعرضا لمراوغة مميزة أو مرر لاعب الكرة بين قدميهما، ألا يكون رد فعلهما عنيفًا حتى لا يحصلان على بطاقة حمراء، لأن الأجواء قبل المباراة كانت كفيلة بطردهما خلالها".

وأكمل حديثه: "تم إخباري أنه كان هناك إشارات غير احترافية من لاعبيني تجاه فينيسيوس، وأنا لا أوافق عليها، لا تعجبني تحت أي ظرف، أحب التواضع وقت الانتصار والهزيمة".

وشدد: "عندما أخسر ويسخرون مني فهذا لا يعجبني. لو أخطأ لاعبوني، فإني أول من سيعترف بذلك وألفت النظر إليه لأن ذلك ليس جيدًا. عندما نفوز، أريد سلوكًا نبيلًا مليئًا بالاحترام والأخلاق".

وأوضح: "رأيت فينيسيوس يطلب بطاقات صفراء، يرقص، يُخرج لسانه، يتفاعل مع المدرجات. لا أحب أن يفعل لاعبوني ذلك، وبالطبع الأمر نفسه ينطبق على المنافسين. أشعر أن ذلك تقليل من احترام المنافس، لكني عجوز للغاية، ربما باتت هذه التصرفات رائجة الآن، لأني أمتلك قيمًا أخرى".

وأتم: "في كرة القدم نتحدث بعد نهاية المباراة، تحدثت مع سيبايوس ومع صديقي كارليتو، لم أحضر أي مباراة كرة قدم لا يتم الحديث في نهايتها مع الفريق الآخر".

واشتعلت المباراة قبل أسبوع على انطلاقها بسبب تصريحات أنطونيو رايو قائد مايوركا.

وقال رايو أنه لا يرى فينيسيوس كشخص ملائم ليكون قدوة لأطفاله على عكس كريم بنزيمة أو لوكا مودريتش.

كما امتلك فينيسيوس تاريخًا سابقًا مع بابلو مافيو الظهير الأيمن لـ مايوركا منذ الموسم الماضي.

وظهر رايو في محاولات لاستفزاز فينيسيوس خلال المباراة، إذ طلب منه تقبيل شعار مايوركا.

المباراة امتازت بعنف واضح وعرفت إشهار 5 بطاقات صفراء لكل فريق، فيما ارتكب أفراد مايوركا 29 مخالفة، في مقابل 14 ارتكبها لاعبو ريال مدريد.

وتأزم وضع ريال مدريد في الدوري الإسباني، إذ بات خلف برشلونة المتصدر بفارق 8 نقاط كاملة قبل 18 جولة على نهاية المسابقة.

فيما يحتل مايوركا المركز العاشر برصيد 28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية.

ويلتقي ريال مدريد بنظيره الأهلي المصري يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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