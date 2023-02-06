مواعيد مباريات الإثنين 6 فبراير 2023 - الزمالك في الدوري وختام الجولات الأوروبية

هادئ كعادته، لكنه لا يخل من الترقب، يحل علينا يوم الإثنين بعدد قليل من المباريات ولكنها جديرة بالمشاهدة.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الإثنين 6 فبراير 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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الدوري المصري

في مباراة محلية وحيدة اليوم، يحل الزمالك ضيفا على فاركو في الخامسة مساءً، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 1 بتعليق حاتم بطيشة.

الدوري الإيطالي

وضمن صراع المربع الذهبي، يحل لاتسيو ضيفًا على هيلاس فيرونا في السابعة والنصف مساءً، مباراة تنقلها أبوظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق عصام عبده.

ويلعب مونزا أمام سامبدوريا في العاشرة إلا ربع مساءً عبر أبوظبي الرياضية بريميوم 1 أيضًا بتعليق غازي العمري.

الدوري الإسباني

وفي ختام الجولة، يلعب رايو فايكانو أمام ألميريا في العاشرة مساءً عبر beIN Sports 1 بتعليق عامر الخوذيري.

الدوري التركي

كما يلعب فنربخشة أمام كونيا سبور في السابعة مساءً، ويلتقي جيرسون سبور بـ قيصري سبور في نفس التوقيت.

الدوري البرتغالي

ويحل سبورتنج لشبونة ضيفًا على ريو آفي في الحادية عشر والربع مساءً.

كأس ولي العهد الكويتي

وفي نهائي المسابقة يلعب السالمية أمام العربي في الخامسة مساءً، مباراة تنقلها الكويت الرياضية.

بطولة أمريكا الجنوبية للشباب

وتلتقي البرازيل بنظيرتها باراجواي ضمن المرحلة النهائية للبطولة في الثانية والنصف من صباح الثلاثاء.

كما تلعب أوروجواي أمام فنزويلا في العاشرة مساء اليوم.

الدوري المصري للسيدات

وتقام اليوم منافسات الجولة 15 للدوري المصري للسيدات، ويلعب وادي دجلة أمام جمهورية شبين، فيما يلتقي بيراميدز بالبنك الأهلي، ويتواجه الجونة مع فيوتشر، وجميع المباريات تقام في الثانية والنصف ظهرًا.

كرة سلة

وضمن أبرز مباريات صباح الثلاثاء في دوري كرة السلة الأمريكي NBA، يلعب ديترويت بيستونز أمام بوسطن سيلتكس في الثانية، فيما يلتقي واشنطن ويزاردز بـ كليفلاند كافالييرز في نفس التوقيت أيضًا، وفي الثانية والنصف يلعب بوركلين نيتس أمام لوس أنجلوس ليكرز.