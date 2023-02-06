الفارق يتسع إلى ثماني نقاط.. برشلونة يقبل هدية مايوركا ويهزم إشبيلية بثلاثية

عزز برشلونة تفوقه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني ووسع الفارق إلى ثماني نقاط مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ونجح برشلونة في تحقيق الفوز على إشبيلية بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 20 والتي أقيمت على ملعب كامب نو.

ورفع برشلونة رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة منفردا بينما ريال مدريد في المركز الثاني بـ 45 نقطة.

وسجل برشلونة أهدافه الثلاثة في الشوط الثاني عن طريق كل من خوردي ألبا

وكان ريال مايوركا قد حقق الفوز على ريال مدريد بهدف دون مقابل عصر اليوم الأحد.

انتصارات متتالية

واصل برشلونة تفوقه في الدوري منذ العودة عقب منافسات كأس العالم 2022.

وحقق برشلونة الفوز الخامس على التوالي في مسابقة الدوري بعد التعادل أمام إسبانيول في الجولة الخامسة عشر.

وحافظ برشلونة على نظافة شباكه في أربع مباريات من آخر خمسة لقاءات خاضهم الفريق في الدوري بينما سجل ثمانية أهداف.

واستغل الفريق الكتالوني تعثر منافسيه ريال مدريد وريال سوسيداد وأتليتكو مدريد بآخر خمس جولات في الدوري ليوسع الفارق في الصدارة.

رقم مميز بهدف ألبا

افتتح خوردي ألبا التسجيل في الدقيقة 58 بعد تمريرة رائعة من فرانك كيسي لاعب وسط الفريق داخل منطقة الجزاء.

وبات هدف ألبا صاحب ثاني أكثر تمريرات بين لاعبي الفريق قبل تسجيل الهدف.

وسجل ألبا الهدف بعد 17 تمريرة بين أقدام لاعبي برشلونة قبل أن تصل له من كيسي ليسجلها مباشرة على يسار ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية.

وكان هدف فيران توريس في شباك أتليتك بلباو في أكتوبر الماضي صاحب أكثر تمريرات قبل الهدف للفريق الكتالوني هذا الموسم.

ونجح لاعبو برشلونة وقتها في تسجيل الهدف عقب 20 تمريرة.

وصف المباراة وإصابة مبكرة

تلقى برشلونة ضربة قوية مع بداية المباراة بسبب إصابة سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة الثانية خلال كرة مشتركة.

واضطر تشافي هيرنانديز لاستبدال بوسكيتس في الدقيقة السابعة ومشاركة فرانك كيسي بدلا منه.

وحرم ياسين بونو فريق برشلونة من هدف في الدقيقة 16 بعد تصدي رائع أمام ليفاندوفسكي.

وتصدى بونو مجددا لتسديدة ليفاندوفسكي في الدقيقة 26 قبل أن تتحول إلى ركلة ركنية.

وظهر فريق برشلونة في الشوط الثاني بشكل أفضل مع سيطرة تامة على الكرة ودون أي خطورة من الفريق الأندلسي.

وبعد 17 تمريرة من لاعبي برشلونة في الدقيقة 58 حول ألبا تمريرة كيسي السحرية ليفتتح التسجيل للفريق الكتالوني.

وواصل برشلونة سيطرته رغم التقدم وحاول تعزيز فوزه بهدف جديد.

ونجح جافي في تعزيز التقدم بهدف ثان في الدقيقة 70 بعد تمريرة عرضية أرضية من رافينيا.

ولم يتأخر رافينيا في قتل المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 79 بعد عرضية أرضية من ألبا.

وهدأ اللقاء في العشر دقائق الأخيرة بعد ضمان برشلونة نقاط المباراة وسط محاولات على استحياء من إشبيلية ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى مارك تير شتيجن.

ويحل برشلونة ضيفا على فياريال يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

بينما ريال مدريد سيخوض أولى مبارياته في الدوري يوم 15 فبراير بعد تأجيل المواجهتين المقبلتين بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويلعب ريال مدريد يوم الأربعاء أمام الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية.