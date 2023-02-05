حاكم دربي الغضب.. لاوتارو مارتينيز يسقط ميلان مجددا

تغلب إنتر ميلان على ضيفه إيه سي ميلان في دربي المدينة أو "دربي الغضب" ضمن منافسات الأسبوع 21 من الدوري الإيطالي.

سجل لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34.

الفوز رفع رصيد النيراتزوري إلى 43 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ميلان عند 38 نقطة في المركز السادس.

الهدف الوحيد

البداية أتت بمحاولة من لاوتارو في الدقيقة السادسة تصدى لها الحارس سيبريان تاتاروشانو.

وفي الدقيقة 14 طالب إنتر بركلة جزاء بعد سقوط إدين دجيكو إثر التحام مع ماتيو جابيا، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وكاد نيكولو باريلا أن يسجل في الدقيقة 25 بتسديدة اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

وأتى الهدف بتوقيع لاوتارو برأسية بعد عرضية من هاكان تشالهان أوجلو في الدقيقة 34.

محاولات العودة

في الدقيقة 55 حل رافاييل لياو وأليكسيس سايليمايكرس بدلا من ديفوك أوريجي ودافيدي كالابريا في صفوف ميلان.

وفي الدقيقة 70 أتى ماليك ثياو بدلا من ماتيو جابيا، بينما على الجانب الآخر حل الثلاثي روبن جوسينز ومارسيلو بروزوفيتش وروميلو لوكاكو بدلا من فيديريكو ديماركو وهنريك مخيتاريان وإدين دجيكو.

وسدد براهيم دياز على حدود المنطقة ولكن تصدى لها أندريه أونانا في الدقيقة 75.

فيما حاول أوليفييه جيرو من ركلة حرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 78.

رد إنتر أتى في الدقيقة 90 بهدف من لاوتارو، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

حاكم الدربي

لاوتارو مارتينيز سجل 7 أهداف أمام ميلان، ليصبح ثاني أكثر مسجل لإنتر في دربي الغضب، فقط ستيفانو نييرس يسبقه بـ 11 هدفا.

كما سجل 4 أهداف في آخر 4 مباريات رسمية لعبها أمام ميلان على التوالي.

وتأتي هذه المباراة بعد فوز إنتر على ميلان 3-0 في كأس السوبر الإيطالي، في مباراة سجل بها لاوتارو كالعادة.