استاد القاهرة لـ في الجول: مستعدون لاستضافة مباراة الأهلي وصنداونز بشرط وحيد

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة عن استعداده لاستضافة مباراة الأهلي وصنداونز في دوري أبطال إفريقيا بشرط وحيد.

ويلعب الأهلي مع صنداونز في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 25 فبراير الجاري.

وقال وليد عبد الوهاب في تصريحات لـFilGoal.com: "لا نمانع استضافة مباراة الأهلي وصنداونز في دوري الأبطال".

وأضاف "الشرط الوحيد هو تغيير موعد المباراة المتوافق مع موعد مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا للشباب".

وواصل "الساعات الأخيرة شهدت محاولات جديدة من قبل وزارة الرياضة لنقل المباراة إلى استاد القاهرة".

وأتم "نحن مستعدون لمساعدة كل الأندية المصرية".

ووقع الأهلي في المجموعة الثانية رفقة فرق ماميلودي صنداونز، والهلال، والقطن.

وتبدأ مباريات مرحلة المجموعات يوم 10 فبراير المقبل، وتنتهي يوم 1 أبريل.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.