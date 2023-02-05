مدرب الاتحاد: الغيابات لم تؤثر علينا.. والتعادل يرضيني بالنظر للشوط الأول

أبدى زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندري رضاه عن التعادل مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

وقال زوران عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم نكن في حالتنا في الشوط الأول، وكان هناك العديد من اللاعبين غير الموفقين لدينا اليوم".

وأضاف "بدأنا المباراة متأخرين بهدف، وهذا وضعنا تحت الضغط".

وأوضح "أجرينا تبديلات موفقة ونجحنا في العودة في الشوط الثاني وخلق الفرص".

وواصل "أشعر بالرضا عن نتيجة التعادل".

واختتم "الغيابات لم تؤثر علينا. جميع اللاعبين في القائمة على نفس المستوى، ويصادفنا سوء التوفيق فقط".

سجل محمد الشامي هدف الإسماعيلي، فيما أدرك محمود علاء التعادل للاتحاد السكندري.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي إلى 13 نقطة، في المركز الـ17، فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة الـ27 في المركز السادس.