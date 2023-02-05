استعدادا لمواجهة ريال مدريد.. وصول بعثة الأهلي إلى الرباط

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى العاصمة المغربية الرباط استعدادا لمواجهة ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية.

وسافرت البعثة من مدينة طنجة، حيث انتهت من مواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي.

ويستعد الأهلي لمباراة نارية أمام ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تقام المباراة يوم الأربعاء 8 فبراير على استاد ابن بطوطة في التاسعة مساء.

وتقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل.

وكان الأهلي قد نجح في تخطي أوكلاند في افتتاح مباريات البطولة بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وفي مصر، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية إذاعة مباريات الأهلي حتى نهاية البطولة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.