منافس الأهلي - تقرير: غياب متوقع لـ كورتوا عن نصف نهائي كأس العالم للأندية

كشف موقع "ريليفو" الإسباني عن أن خطورة إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أكبر من المتوقع.

وتعرض تيبو كورتوا حارس ريال مدريد لإصابة أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة ريال مايوركا في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وبحسب "ريليفو"، فإن هناك شعور داخل ريال مدريد بأن إصابة تيبو كورتوا أسوأ من المتوقع.

وإذا لم تحدث مفاجأة فإن الحارس لن يسافر مع الفريق غدا الاثنين إلى المغرب ولكنه قد يلحق بالبعثة في وقت لاحق.

وعانى كورتوا من آلام في العضلة الضامة خلال الإحماء وتوقّف ليتحدث عن الطبيب، ثم غادر الملعب ليغيب عن اللقاء.

ويلعب ريال مدريد أمام الأهلي يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

كما تنتظر ريال مدريد مباراة مهمة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا بوقتٍ لاحق من هذا الشهر.

ويعاني ريال مدريد من إصابة الثلاثي كريم بنزيمة وإيدير ميليتاو وإدين هازارد وفيرلان ميندي ولوكاس فاسكيز.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل.

وكان الأهلي قد نجح في تخطي أوكلاند في افتتاح مباريات البطولة بثلاثة أهداف دون مقابل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 8 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وفي مصر، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية إذاعة مباريات الأهلي حتى نهاية البطولة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.