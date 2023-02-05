اتحاد الكرة يعلن قبول اعتذار الحضري وعدم التعامل معه في تدريب المنتخبات مجددا

الأحد، 05 فبراير 2023 - 22:45

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قبول اعتذار عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي عن عدم استكمال مهمته.

وكشف الاتحاد المصري عن عدم التعامل مع عصام الحضري في تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد السوري في وقت سابق اليوم الأحد عن تعيين عصام الحضري مدربا لحراس مرمى المنتخب ضمن الجهاز الفني الجديد.

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وجاء بيان الاتحاد المصري كالآتي:

"يؤكد الاتحاد المصري أن عصام الحضري تواجد في المعسكر الأخير لمنتخب مصر الأولمبي الذي شهد إقامة ودية الجابون وما بعدها، ولم يخطر محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخب أو أي من أعضاء المجلس بمفاوضاته مع الجانب السوري من قريب أو بعيد".

"ويأتي ذلك رغم علمه بأن المنتخب مقبل على مباراتين مصيريتين أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في شهر مارس المقبل".

"وهو ما يدفع الاتحاد المصري لمخاطبة نظيره السوري مستنكرا الإقدام على هذه الخطوة والتعاقد مع أحمد المدربين المتعاقدين مع المنتخبات المصرية في خطوة غير مسبوقة".

"يؤكد الاتحاد المصري أنه بصدد التعاقد مع مدرب وطني جديد لتدريب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي خلفا للحضري".

يذكر أن الحضري كان مدرب حراس مرمى المنتخب الأول في جهاز البرتغالي كارلوس كيروش المدرب السابق، وانتقل من المنتخب الأول إلى الأولمبي بعد رحيل كيروش وتولي روي فيتوريا للمسؤولية.

كما لعب الحضري في منتخب مصر الأول تحت قيادة كوبر حتى كأس العالم 2018 في روسيا.

وكان الحضري قد نشر بيانا يكشف فيه رحيله إلى الجهاز الفني لمنتخب سوريا تحت قيادة هيكتور كوبر بعد الاستئذان من محمد بركات عضو الاتحاد وروجيرو ميكالي المدير الفني.

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