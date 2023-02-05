ميدو: يجب أن نستغل الفرص بشكل أفضل.. و"متقلقوش على الإسماعيلي"

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الإسماعيلي أن فريقه إذا لعب بنفس الروح والتنظيم سينهي الدوري في مكان أفضل، مشيرا إلى أنه يجب استغلال الفرص بشكل أفضل.

وتعادل الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وقال ميدو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أردنا أن نضغط الاتحاد من البداية مع اعتمادهم على البناء من الخلف وهو ما حدث وسجلنا مبكرا، سنحت لنا بعض الفرص ولن نتمكن من التسجيل".

وأضاف "يجب أن نعرف كيف نسجل هذه الفرص فهناك مباريات تُحسم من نصف فرصة، لم نستقبل الكثير من الفرص، فقدنا التركيز في كرة ثابتة واستقبلنا التعادل".

وتابع "بدأنا المباراة بطريق 4-4-2 مع رغبة في اللعب خلف قلبي الدفاع ثم غيرناها في الشوط الثاني إلى 4-3-3 لإغلاق المساحات على الطرفين".

وواصل "لم نكن محظوظين بإصابة محمد حسن ولم نرغب أن نخاطر به، ثم أيضا افتقدنا كريم عرفات بسبب شد في السمانة".

واستطرد "سنحت لنا فرصة أخيرة من فراس شواط للفوز بالثلاث نقاط ولكنه لم يستغلها، ويظل لاعبا كبيرا. نكن كل الاتحاد لنادي الاتحاد وجماهيره والجهاز الفني".

وأردف "أقول لجماهير الإسماعيلية "متقلقوش على الإسماعيلي"، إذا لعبنا بالروح والتنظيم الحاليين سنكون في مكان أفضل في نهاية الموسم".

واستكمل "كرة القدم تنظيم داخل وخارج الملعب وكيف تدير اللاعبين على المستويين الفردي والجماعي وهذه نقطة نعمل عليها بشكل جيد. اللاعبون هم إخوتي وأنا معهم في كل المواقف وهذه يجب أن تكون العلاقة بين المدرب ولاعبيه".

وأتم "نتعامل مع كل مباراة على حدة، ما زال أمامنا 51 نقطة لنلعب عليهم حتى نهاية الموسم، لعبنا 3 من آخر 4 مباريات خارج ملعبنا وكنا الأفضل والأقرب للفوز فيها، وانتصرنا في الرابعة على استاد الإسماعيلية".

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي إلى 13 نقطة، في المركز الـ17، فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة الـ27 في المركز السادس.