انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) إشبيلية.. الفريق الكتالوني يوسع الفارق

الأحد، 05 فبراير 2023 - 21:50

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - جافي

يستضيف برشلونة فريق إشبيلية ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة بينما إشبيلية في المركز الخامس عشر بـ 21 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق80 نزول أنسو فاتي بدلا من جافي

ق79 جووووووول رافينيا

ق70 جوووووووول جافي يعزز التقدم

ق58 جوووووول ألبا بعد صناعة رائعة من كيسي

ق56 عرضية رائعة من بيدري ورأسية ضعيفة من رافينيا في يد بونو

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق26 بونو يتألق أمام ليفاندوفسكي

ق16 بونو يمنع الأول

ق8 تبديل اضطراري بخروج بوسكيتس ومشاركة كيسي

ق3 إصابة مبكرة لبوسكيتس

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني برشلونة إشبيلية
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